[Review] Le thriller intelligent et satisfaisant «1BR» explore les horreurs de la vie communautaire

Il y a une prémisse terrifiante cuite dans 1BR, scénariste / réalisateur David MarmorLe premier long métrage de réalisateur sur une jeune femme et l’épreuve entourant son nouvel appartement apparemment parfait. Sarah (Nicole Brydon Bloom) est nouvelle à Los Angeles, poursuivant activement son rêve d’être créatrice de costumes et échappant à son père sans soutien Gus (Alan Blumenfeld). Elle est coincée à un travail temporaire terrible et dort dans un motel à loyer modique, mais au début du film, elle tombe sur une journée portes ouvertes dans un complexe d’appartements qui a l’air parfait. Au départ, Sarah est consternée par le nombre de locataires potentiels qui se disputent le logement convoité, mais le propriétaire Jerry (Taylor Nichols) l’encourage à postuler et peu de temps après, elle apprend que l’appartement lui appartient.

La mise en place joue sur la familiarité du public à la poursuite des rêves à Los Angeles et les défis de trouver un bon logement qui n’a pas une sorte de prise. Au départ, c’est comme un rêve devenu réalité: l’appartement est magnifique et les autres résidents sont accueillants, en particulier le voisin attrayant Brian (Giles Matthey) et la star de cinéma fanée Edie (Susan Davis), avec qui Sarah développe rapidement un rapport nourricier.

Pour Sarah, il y a deux points d’achoppement. L’une consiste à garder son chat Giles caché dans un environnement «sans animaux», ce qui est une source précoce de conflit lorsque quelqu’un glisse une note agressive avec la politique de l’appartement sous sa porte. Plus significatifs, cependant, sont les bruits de claquements forts des tuyaux qui la gardent éveillée toute la nuit et la laissent épuisée et fatiguée le matin.

Puisqu’il s’agit d’un film d’horreur, la question n’est pas s’il y a un danger, mais quel est le danger. À première vue, rien ne menace intrinsèquement la nouvelle demeure de Sarah à l’extérieur de Lester (Clayton Hoff), la résidente portant un cache-œil légèrement effrayant qui essaie de colporter un livre intitulé Le pouvoir de la communauté à Sarah lors d’un barbecue. Il n’existe aucun signe d’avertissement surnaturel inquiétant comme dans The Amityville Story ou menaçant vaguement les voisins de la Rosemary’s Baby. Le script de Marmor joue les choses relativement directement jusqu’à la fin du premier acte lorsque Sarah se réveille au son de son alarme incendie et fait une découverte macabre dans la cuisine, à quel point il est clair que quelqu’un est dans son appartement. À partir de là, le cauchemar commence… mais pas de la manière à laquelle le public peut s’attendre.

En dire plus ruinerait la surprise, mais une partie de ce qui fait du 1BR une si agréable surprise est l’incertitude de la direction des choses. Est-ce surnaturel? Est-ce un viol / vengeance? Est-ce un culte? Le premier acte est rempli d’incertitude, mais après la révélation, le deuxième acte répond rapidement à la plupart des questions en suspens. Le troisième acte revient ensuite pour payer tout ce que nous avons appris.

La grande majorité de la violence dans le film est psychologique, ce qui convient à la motivation derrière l’attaque de Sarah. Cela ne signifie pas pour autant que 1BR est exsangue; quand Marmor introduit du gore dans une paire de scènes horribles impliquant des clous et un marteau, c’est d’autant plus efficace en raison de la retenue préalable du film.

Comme Sarah, Brydon Bloom ancre efficacement le film. L’actrice respire l’innocence aux yeux écarquillés et son personnage passe d’un jeu de rôle doux à un combattant résilient, bien que quelque peu conventionnel pour le genre, est tout à fait crédible. 1BR met Sarah à l’épreuve et Marmor tire beaucoup de kilométrage des réactions larmoyantes de Brydon Bloom alors que sa situation devient de plus en plus désastreuse, mais le film ne se sent jamais exploiteur.

Matthey est charmante et attrayante, tandis que Davis crée une présence chaleureuse et amusante en tant qu’actrice excentrique dont la santé se détériore. Hoff a sans doute le deuxième rôle le plus difficile (après Brydon Bloom) puisque Lester est un personnage intentionnellement menaçant qui est tenu à distance par le scénario parce que Sarah se méfie de lui. Malgré cela, Hoff fait bien avec son temps d’écran limité et son développement de personnage minimum.

Une autre particularité est l’utilisation du son dans le film, en particulier le mélange extrêmement troublant de bruits de cliquetis et de grattements que Sarah entend pendant la nuit. La lutte de Sarah pour bloquer le bruit résonnera avec tous ceux qui ont lutté contre l’insomnie ou la privation de sommeil; partager un espace de vie commun est vraiment sa propre horreur naturaliste. Quand elle a finalement recours à des bouchons d’oreille, le son passe à une expérience étouffée (rappelant entendre des sons sous l’eau) qui ne fait que rendre son attaque nocturne encore plus terrifiante.

Il y a quelques éléments qui ne fonctionnent pas aussi bien. Le troisième acte, en particulier, est à la traîne lorsque le film est à court de révélations et que l’intrigue utilise quelques tropes d’horreur fatigués, en particulier en ce qui concerne les victimes de violence, qui se sentent comme un moyen facile d’augmenter le nombre de corps et de rendre le sort de Sarah plus dangereux sans lui infliger de violence.

Ce ne sont cependant que quelques petits reproches. Dans l’ensemble, le film offre une excellente performance de plomb, une série de rebondissements surprenants et une excellente utilisation du son. À la base, 1BR est un thriller intelligent et satisfaisant qui permettra au public de réévaluer le véritable coût de «l’appartement parfait».

1BR est maintenant disponible pour la location de VOD.

Note de la rédaction: cette revue Fantasia a été initialement publiée le 20 juillet 2019.