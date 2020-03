[Review] Les «films maudits» de Shudder offrent un examen fascinant des plus tristement célèbres films d’horreur

Beaucoup des films les plus marquants du genre présentent des histoires d’horreur en coulisses aussi convaincantes que leurs récits à l’écran. Des films comme The Exorcist, Poltergeist, The Omen et Twilight Zone: The Movie ont subi tellement d’incidents hors écran qu’ils ont été jugés «maudits». Shudder Original Series Films maudits aborde les films maudits les plus importants d’une série documentaire en cinq parties, décomposant la malédiction de chaque épisode de 30 minutes avec des angles fascinants et un sérieux sincère et rafraîchissant qui en font une nouvelle série intéressante pour le service de streaming d’horreur.

Le premier épisode que nous avons pu prévisualiser était “Esprit frappeur.” Des têtes parlantes standard, notamment des éditeurs, des écrivains et des podcasteurs de genre notables, décomposent de manière concise les incidents qui ont valu au film sa réputation maudite, fournissant un certain contexte en cours de route. Les experts et les psychologues fournissent également un aperçu de la superstition et du pouvoir qu’une malédiction peut créer dans l’esprit du spectateur. Le type de cadre parfait pour présenter le scénariste / réalisateur Jay CheelCursed Films.

Cependant, là où l’épisode prend son envol, c’est avec le rappel brutal du coût humain lié au statut maudit de la franchise. Décomposer chaque composante de Poltergeist à travers des statistiques, des faits et des idées dissipe l’aspect surnaturel de la malédiction perçue, mais c’est l’inclusion de ceux qui ont travaillé directement sur les films qui a le plus d’impact, en particulier sur le plan émotionnel.

Co-scénariste et réalisateur de Poltergeist III Gary Sherman raconte des souvenirs sincères de son lien fort avec l’actrice Heather O’Rourke; son amitié et son décès subséquent lui ont laissé une marque persistante qui s’est profondément ressentie à l’écran. Ces souvenirs et sa discussion franche sur la production en difficulté, y compris le fait de ne pas vouloir du tout sortir le film, sont puissants. Artiste effets maquillage spéciaux Craig Reardon (Poltergeist, Twilight Zone: The Movie) a un ressentiment clair à l’égard de la mythologie en ligne entourant l’utilisation des squelettes dans la scène emblématique de la piscine du film original, offrant des faits historiques pour étayer son argument persuasif.

Cheel aurait facilement pu se rabattre sur une approche traditionnelle du documentaire, mais faire appel à des initiés de l’industrie directement affectés par les prétendues “malédictions” apporte un niveau d’intimité et de franchise jamais vu auparavant qui change effectivement les perspectives sur ces films.

Pour le prochain épisode que nous avons regardé, “Le présage,“ les étranges coïncidences qui ont conduit au statut maudit de ce film ne sont pas aussi faciles à expliquer, alors Cheel pense hors des sentiers battus. Une fois de plus, les initiés de l’industrie sont amenés à fournir des informations précieuses, comme le producteur exécutif Mace Neufield, mais il en va de même de divers historiens religieux et chefs spirituels pour affirmer l’existence de Satan et s’il prendrait la peine de falsifier la production de The Omen. C’est une avenue stimulante dans le film qui apporte des discussions et des points de discussion surprenants.

Avec une valeur de production épurée et une durée d’exécution des épisodes rapide, Cursed Films ne perd pas de temps à aller directement au cœur du problème. Des deux épisodes projetés qui devaient initialement être présentés en première au SXSW, chaque épisode aborde la malédiction du film respectif avec authenticité, sincérité et respect. De plus, Cheel fait soigneusement correspondre les thèmes de l’examen aux thèmes du film. “Poltergeist” nous rappelle la condition humaine, en particulier pour ceux qui sont directement affectés par une mythologie qui a une vie propre. “The Omen” navigue intelligemment là où le film s’inscrit dans la grande bataille spirituelle du bien contre le mal. C’est un début impressionnant et authentique pour la série documentaire en cinq parties, et j’ai hâte de voir comment Cheel aborde les trois entrées restantes.

Recherchez les épisodes de Cursed Films «Poltergeist» et «The Omen» en exclusivité sur Shudder le 9 avril 2020. Tout d’abord, la série sera diffusée avec «The Exorcist» le 2 avril.