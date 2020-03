[Review] L’histoire de traumatisme de Leigh Whannell «L’homme invisible» est une masterclass sur l’intensité psychologique

Statistiquement parlant, les femmes battues dans des relations violentes sont les plus exposées au risque de violence et de danger de mort après avoir quitté leur agresseur. Leigh Whannell utilise cela comme point de départ pour réorganiser complètement le classique littéraire de H.G. Wells, L’homme invisible. À l’exception d’un personnage central et dérangé nommé Griffin qui se rend invisible et fait des ravages dans la vie autour de lui, il n’y a pas grand-chose d’autre qui ressemble à l’histoire originale. Et ça va parce que cela libère essentiellement Whannell pour faire tourner une nouvelle version moderne du monstre emblématique, un avec un niveau sévère de tension mordante et induisant l’anxiété.

Le film s’ouvre sur une scène pleine de suspense. Cecilia Kass (Elisabeth Moss) sort du lit au milieu de la nuit après avoir drogué l’agressif Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen). Elle ajuste la caméra du couloir vers lui afin qu’elle puisse garder un œil sur son sort pendant qu’elle se faufile dans sa grande maison isolée pour récupérer toutes ses affaires nécessaires. Quelques faux pas en cours de route et Adrian l’attrape presque violemment, avant que sa sœur ne parte. Même si la bande-annonce indique comment cette scène se déroulera, cela en dit long sur le fait que la scène parvient toujours à insuffler une angoisse transpirante.

Cecilia est peut-être physiquement libérée de son ex violent, mais ce n’est que le début de son cauchemar. Adrian se suicide et lui laisse sa fortune; sauf que c’est beaucoup trop ordonné et doux pour le scientifique extrêmement contrôlant qui se spécialise dans l’optique. Une série d’événements étranges ont permis à Cecilia de convaincre Adrian de mettre en place un plan élaboré de vengeance.

Bien sûr, personne ne la croit.

Whannell est un maître de l’extraction de la tension à un degré atroce. Il utilise l’espace et le son pour maximiser la terreur paranoïaque d’une manière qui vous laisse souvent vérifier les coins d’une scène pour des indices possibles du harceleur invisible de Cecilia. La façon dont il a abordé l’invisibilité elle-même est également intelligente. Une grande partie de la première moitié du film se joue comme un thriller psychologique teinté d’horreur, avec le bourreau de Cecilia commençant petit dans son violent jeu au gaz. Alors qu’il s’intensifie, le film se transforme en un thriller d’action exaltant à part entière; comme Whannell l’a prouvé dans Upgrade, il a un talent impressionnant pour créer des séquences d’action qui apportent l’horreur et le sang. De plus, il sait comment livrer une production lisse et polie qui semble beaucoup plus luxueuse que le budget maigre de la production. L’homme invisible a l’air excellent. Le score est tout aussi impressionnant.

Mais surtout, The Invisible Man est le spectacle d’Elisabeth Moss de bout en bout. Elle se révèle être une force de la nature avec une performance incroyable et impressionnante ici. Jouer une victime maltraitée et les multiples couches de traumatisme qui en découlent ont besoin de finesse et Moss fait plus que livrer. Sa Cecilia est brisée, vulnérable, mais avec une force qu’elle ne sait même pas posséder. Il y a plusieurs acteurs de soutien fantastiques dignes de mention. Aldis Hodge’S James et Storm ReidSydney donne la chaleur nécessaire en tant que famille de substitution de Cecilia, les scènes limitées de Jackson-Cohen comme Adrian transmettent brillamment un personnage pleinement étoffé, et Michael Dorman‘S Tom offre un nouvel angle de victime maltraitée en tant que frère d’Adrian. Mais la plupart du film met en scène Cecilia seule, ou plutôt agissant en face de quelqu’un qui n’est pas là. Elle le cloue. Whannell crée l’espace effectivement hanté pour elle, mais c’est Moss qui vend l’enfer hors du concept.

Pour ceux qui s’inquiètent que le marketing en donne trop, ne vous inquiétez pas; Whannell a de nombreuses surprises dans sa manche pour cette balade intense. Des moments de violence surprenante, des clés inattendues qui sont jetées dans la lutte de Cecilia pour le contrôle de sa propre vie et des virages choquants qui vous tiennent sur la pointe des pieds. C’est un récit bien tourné, plein de frissons et de sensations fortes; il n’y a aucune graisse dans cette histoire. Tout a un but précis. Des lignes de dialogue informelles ou des tâches apparemment banales travaillent toutes au service de l’histoire, contribuant à l’atmosphère et aux performances.

La seule mise en garde à cette nouvelle version de The Invisible Man est la suivante; ce n’est pas une horreur simple comme certains peuvent s’y attendre. Il offre beaucoup de tension, du genre qui laisse votre estomac en nœuds, et fournit même quelques grandes peurs. Les scènes de construction de personnage peuvent sembler léthargiques par rapport aux effets élevés de l’adrénaline. En fin de compte, cependant, c’est un thriller psychologique très puissant qui maximise le suspense et la violence de manière à vous couper le souffle. Whannell facilite la mise à jour d’un look classique, ce qui n’est pas une mince affaire. Quant à Moss, eh bien, donnez-lui tous les projets de genre, s’il vous plaît. En termes de redémarrages, c’est un excellent exemple de la façon de l’aborder.

The Invisible Man est une masterclass sur l’intensité, avec une histoire convaincante de traumatisme pour le confirmer.