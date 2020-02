[Review] L’île de Fantasy douloureusement ennuyeuse est une escapade sans inspiration et sans peur

Pendant sept saisons s’étalant de 1977 à 1984, la série télévisée extrêmement populaire Fantasy Island a amené les clients sur une mystérieuse île de villégiature pour vivre leurs plus grands fantasmes. Ricardo Montalbán a joué le rôle de M. Roarke, le surveillant mystérieux et surnaturel de la station, qui ouvrirait chaque épisode avec un avertissement énigmatique qui souhaite ne jamais révéler comment ils sont attendus avant de manifester les désirs de ses invités. Souvent, il y avait un danger, et parfois même la mort. Les fantasmes pourraient facilement devenir des cauchemars. En d’autres termes, c’est une configuration mûre pour une adaptation simple de la fonction d’horreur. Malheureusement, le dernier né de Blumhouse n’offre pas grand-chose de sensations fortes excitantes ou même d’horreur.

Après une ouverture fade et froide qui voit une femme terrifiée et battue courir pour sa vie contre des agresseurs masqués sur l’île de villégiature éponyme, nous sommes présentés aux cinq principaux qui pensent qu’ils ont remporté un concours qui leur vaut un séjour gratuit sur Fantasy Island . M. Roarke, maintenant joué par Michael Peña, sa fidèle nouvelle assistante Julia (Parisa Fitz-Henley), et le personnel effrayant reçoit les frères Brad (Ryan Hansen) et Brax (Jimmy O. Yang), Elena (Maggie Q), Randall (Austin Stowell) et Melanie (Lucy Hale). Les convives sont servis avec des boissons et des accueils chaleureux, juste avant d’être emportés dans leurs fantasmes. Il n’y a que deux règles: un seul fantasme par invité, et le fantasme doit être suivi jusqu’à sa conclusion naturelle.

Les quatre fantasmes qui se jouent sont tous de la variété insipide et sans inspiration. De profonds désirs de vengeance contre les brutes de l’enfance, redressant une décision fatidique qui a créé des regrets, un style de vie luxueux et une dernière chance de renouer avec un être cher perdu, tout cela pour réaliser des souhaits typiques que nous avons vus plusieurs fois auparavant. Aucune de ces histoires n’essaie de dévier de sa trajectoire et d’essayer quelque chose de nouveau. Pire, il n’y a aucun enjeu ou tension. Juste en chiffres «faites attention à ce que vous souhaitez» avec des fondements vagues et inquiétants – accent sur le vague. Nous ne nous soucions jamais vraiment de ces personnages, et nous ne nous soucions surtout pas de leurs fantasmes fatigués.

Finalement, les quatre fantasmes centraux se rejoignent en une seule histoire cohérente. Pourtant, les indices pas si subtilement annoncés signifient que vous savez très bien comment cela se terminera bien avant qu’il n’atteigne le point culminant d’une durée de fonctionnement trop longue, à seulement dix minutes de deux heures. Ce qui est pire, c’est que lorsque le troisième acte arrive enfin, les personnages ne s’unissent que pour évoluer dans les clichés d’horreur les plus superficiels et les plus exaspérants. Ce n’est que dans cet acte final que le réalisateur Jeff Wadlow (Truth or Dare, Cry Wolf) semble même se rappeler que ce devrait être un film d’horreur. Surtout, il joue comme une étude de caractère inefficace de la culpabilité qui est fastidieusement vide jusqu’à un point culminant absurdement surchargé.

Il est difficile de savoir à qui est destinée cette nouvelle version du classique de la télévision des années 70; des œufs de Pâques rusés, des lignes de dialogue et un moment de séparation ridiculement mauvais rendent tous un hommage manifeste à la série, mais tout ce qui se passe entre les deux vise un public très jeune. Avec zéro enjeu et beaucoup trop d’accent sur le drame, l’horreur est une pure réflexion après coup. Ce qui signifie qu’il n’y a pas assez d’horreur pour apaiser même un fan d’horreur en herbe, et le peu qui existe est artificiel et superficiel.

Fantasy Island est l’escapade tropicale la plus ennuyeuse que vous puissiez prendre. Il faut près d’une heure aux personnages pour comprendre qu’ils réalisent enfin leurs plus grands souhaits, puis il reste presque une heure de plus à tomber dans chaque piège d’horreur stupide possible. Et pourtant, malgré la longueur atroce consacrée aux personnages qui se comportent de manière irrationnelle, l’intrigue est beaucoup trop mince. C’est prévisible, oh si terne, et carrément digne de gémir. Surtout l’acte final. Le niveau de fromage aura vos yeux rouler hors de leur crâne.

À moins que vous ne cherchiez à vous séparer, n’apportez pas le rendez-vous de votre Saint-Valentin à Fantasy Island.