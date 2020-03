[Review] L’incroyable combat éclaboussé de sang de ‘Doom Eternal’ l’aide à dépasser ses nombreux problèmes

Doom Eternal me fait me sentir comme cet hippopotame de Fantasia faisant la «danse des heures» dans un tutu allongé.

Nous savons que le Doom Slayer est rapide. Condamner et Doom II: l’enfer sur terre ont été définis par leur mitraillage frénétique, leur dynamitage cinétique et leur vitesse vertigineuse. Nous savons que le Doom Slayer est dangereux. C’est la série qui définit la bonne sensation de tireur comme «cette sensation lorsque des morceaux rouges s’envolent de vos ennemis qui sont ensuite eux-mêmes réduits en gros morceaux rouges». C’est la série qui nous a donné “Rip and tear jusqu’à ce qu’il soit fait” et le Big Fucking Gun. Mais, vous ne soupçonniez peut-être pas que le Doom Slayer pourrait être aussi gracieux.

Dans un certain nombre de batailles dans Doom Eternal, je tire un lutin jusqu’à ce qu’il clignote en orange, pirouette dans le ciel sur le vent d’un tapis de rebond bleu. Je suis élevé au-dessus de mes ennemis, déchaîne mon meathook dans le Mancubus tanky ci-dessous, vidant les deux barils de mon super fusil de chasse dans son flanc engorgé avant de jeter un coup de sang à travers le lutin que j’ai laissé clignotant, salant un ancien humain avec le feu puis tronçonnant à travers son partie médiane, libérant une rafale de morceaux d’armure verte et de munitions arc-en-ciel d’une pinata.

Doom Eternal, plus que même Condamner (2016), est une classe de maître en conception de combat. Comme dans son prédécesseur, chaque bataille dans Doom Eternal se déroule comme une partie d’échecs. Chaque ennemi a des faiblesses différentes qui peuvent être exploitées plus efficacement par l’une des armes de votre arsenal de plus en plus extravagant. Les cacodémons roses bosselés représentent environ 50% de la bouche, et vous devrez tirer une grenade dans leur gueule béante pour les éliminer rapidement. Le Cybermancubus porte une armure lourde, mais facilement démontable, dont vous aurez besoin pour vous rapprocher pour le coup d’envoi.

Le Maraudeur (qui, pour mémoire, est bon) est la reine de cet échiquier, avec un vaste jeu de mouvements qui rivalise presque avec celui de Doom Slayer. Restez trop loin et il lance une hache d’énergie cramoisie. Rapprochez-vous trop et il vous pompera de gros coup. Échapper plus qu’il ne veut et il enverra un chien plasma mordant après vous. Il est difficile à vaincre, nécessitant des compteurs au bon moment, mais finalement marquer un coup de grâce contre lui est grisant. L’une des petites touches les plus intelligentes d’id Software cette fois-ci a été l’inclusion de la dégradation progressive des démons. Vous pouvez littéralement voir combien de dégâts vous avez fait à un ennemi en regardant l’état de son corps. Si leur chair se détache, exposant leur noyau rouge magma, vous savez qu’il est presque temps de tuer la gloire.

Alors que vous gérez de gros problèmes comme le Maraudeur et le Mancubus, vous devrez également équilibrer la quantité de pions lancinants sur le plateau. Ces petits ennemis feront des dégâts si vous vous approchez trop près, mais ils existent principalement pour nourrir la bête, distribuant une multitude de consommables utiles qui varient en fonction de la façon dont vous les expédiez. Le piratage des damnés à mort avec la tronçonneuse entraîne une explosion de munitions. Réduire la santé d’un ennemi et l’achever avec un kill de gloire provoque une pluie d’orbes de santé bleues. Et, nouveau dans Doom Eternal, la torréfaction de l’enfer avec le crâne de flamme monté sur l’épaule vous apportera une armure bien nécessaire. Comme dans Doom (2016), la survie nécessite un mouvement constant, et cette fois-ci, vous parcourrez le champ de bataille pour une large gamme de pick-up dans le processus. Du carburant pour votre tronçonneuse. Kits de santé. Trépans d’armure. Clignoter les ennemis pour tuer la gloire. Il y a tellement de barres à équilibrer que le suivi de tout cela peut sembler écrasant dans les heures d’ouverture.

Mais, une fois que vous l’avez compris, les batailles deviennent parmi les plus passionnantes cinétiques de tout le genre de jeu de tir à la première personne. Le Doom Slayer était plus agile que jamais en 2016, avec un double saut apportant un nouveau sens de la verticalité aux combats dans l’arène du jeu. En 2020, l’hippopotame dansant de la mort a bien plus d’outils de plateforme à sa disposition. Le double saut est de retour et aidé par un double tiret, le meathook du fusil de chasse pour le grappling et des tonnes de boosters de saut et de barres de singe éparpillés à travers le champ de bataille. Les joueurs qualifiés auront rarement besoin de toucher le sol, ce qui prête aux batailles une violence glorieusement cinétique, comme si des acrobates sur la corde raide essayaient de s’entretuer brutalement tout en exécutant leur routine.

Le combat est exigeant à la vitesse du pouls, ridiculement ridicule et toujours enrichissant. Heureusement, c’est le cœur du jeu qui bat toujours. Malheureusement, l’accent mis par id sur les combats intensifs de plates-formes s’est transformé en un jeu intensif de plates-formes. Dans la perspective de ce jeu, la décision de l’ID de doubler sur la plate-forme à la première personne m’a intrigué – Titanfall 2, le FPS de saut de mur à double saut ignoré criminellement de Respawn est l’un de mes tireurs préférés de tous les temps. Mais, en dehors du combat, la plateforme de Doom Eternal dépasse rarement le niveau de l’amende. Souvent, ses nuances difficiles à analyser m’ont frustré. Il y a une petite icône en bas à gauche de l’écran qui indique combien de tirets il vous reste, mais c’est facile à manquer. Je me suis souvent retrouvé à chuter à ma mort à la manière de Wile E. Coyote en réalisant que je n’avais plus d’endurance au milieu du gouffre.

Doom Eternal se sent, parfois, comme s’il était rayonné d’une réalité alternative où le Doom Slayer a joué, non pas dans des tireurs, mais dans des plates-formes de mascottes. Au combat, c’est une aubaine. Mais, lorsque vous voyagez entre les arènes, cela peut être un handicap majeur. Dans les sections de plateforme, bien sûr. Mais, également dans l’ajout d’Eternal du trope de plateforme le plus odieux: le niveau de l’eau. Doom Eternal ne consacre pas réellement un niveau entier à cela – ce qui est bien car à peu près tous les niveaux sont la longueur de deux, voire trois, niveaux dans un autre jeu de tir. Mais, même en courtes rafales, les sections de natation sont viscéralement désagréables. Sortir de l’eau est déroutant et, parce que l’eau est souvent toxique, chaque tentative de lutte avec les commandes de natation est associée au tic-tac rapide de vos boucliers de rayonnement tombant. Les sections avec de la colle pourpre, qui agit comme du sable mouvant, vous laissant exposé aux attaques ennemies, sont tout aussi irritantes.

Doom Eternal peut parfois jouer comme un jeu Mario, mais son histoire est beaucoup plus sérieuse. Doom (2016) se vantait d’une écriture satirique intelligente et tranchante qui a explosé, en partie, en raison de la reconnaissance tacite du jeu que la narration dans un jeu Doom n’est guère nécessaire. Il a exploité la nature superficielle de son histoire pour des rires et quelques morceaux gonzo de savoir. Mais, Doom Eternal a une blague – «démon» est offensant; ils préfèrent être appelés «mis au défi mortellement» – cet id semble penser que c’est une tuerie de gloire de comédie, alors qu’en fait, cela ressemble plus à l’équivalent d’une blague de frapper un démon avant qu’il ne soit prêt à être tué de gloire et à regarder votre poing rebondir hors lamely. Le reste du temps, Doom Eternal est beaucoup plus po-face que son prédécesseur, vous lançant des rames de traditions propres au nom, dans des cinématiques et via la valeur Necronomicon d’entrées de codex dispersées dans l’environnement. C’est l’ID de jeu le plus axé sur l’histoire depuis Doom 3et Doom Eternal souffre de la concentration accrue.

Le multijoueur semble également insuffisamment cuit. Je veux y passer plus de temps, mais en même temps, rien ne m’attire. Malgré la fraîcheur de la vanité – un joueur est le Slayer, les deux autres sont une équipe de démons – je n’ai jamais voulu jouer Battlemode pour plus d’une demi-heure à la fois. En tant que Doom Slayer, déchirer et démolir des démons est souvent beaucoup plus difficile et moins intéressant que dans la campagne. Les pouvoirs du démon sont intéressants, mais vous maîtriserez facilement le Doom Slayer ou serez coincé dans une longue guerre d’usure avec un adversaire plus qualifié. À court terme, Battlemode n’est tout simplement pas aussi amusant que la campagne. Et, à long terme, les améliorations cosmétiques offrent peu d’incitation au retour.

C’est beaucoup de points négatifs, mais c’est un témoignage de la force du combat incroyable de Doom Eternal que le dernier id dépasse facilement ses problèmes. La plate-forme est très bien, l’histoire est sans intérêt et le multijoueur est moyen, bien sûr. Mais, c’est toujours un excellent tireur qui s’appuie de manière significative sur les fondations posées par Doom (2016). J’ai hâte de voir id affiner cette expérience pour Doom 3ternal.

Code de révision Doom Eternal fourni par l’éditeur.

Doom Eternal est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC.