[Review] «Locke & Key» de Netflix offre une horreur fantastique à la passerelle

Écrivain Joe Hill et illustrateur Gabriel RodriguezSérie de bandes dessinées la plus vendue Locke & Key a frappé le sol en courant depuis ses premières pages et n’a jamais laissé tomber plus de six volumes de terreur. La famille Locke a été mise à l’épreuve en termes d’horreur et de chagrin, et l’art magnifique a imprégné le scénario de l’horreur fantastique avec émerveillement. Il n’est pas surprenant que la série primée reçoive une adaptation, mais ce qui était surprenant, c’est le temps qu’il a fallu. L’un a annoncé une trilogie cinématographique qui a échoué, et deux pilotes ont échoué pour Hulu et Fox plus tard, Netflix livre enfin une saison inaugurale de 10 épisodes. Si vous êtes un fan de longue date des bandes dessinées, cependant, il est préférable d’ajuster vos attentes dès maintenant; Locke & Key de Netflix est une bête fantaisiste avec un public plus large à l’esprit.

Après le meurtre de Rendell Locke, sa femme et ses trois enfants se déplacent à travers le pays et dans leur maison ancestrale de la Nouvelle-Angleterre, Keyhouse. Tyler (Connor Jessup) et Kinsey (Emilia Jones) tentent de se tailler de nouvelles vies et de nouveaux amis dans leur nouveau lycée, tandis que le plus jeune frère Bode (It et The Prodigy’s Jackson Robert Scott) se retrouve amoureux du vaste domaine de Keyhouse. Leur mère, Nina (Darby Stanchfield), a du mal à tout garder ensemble après sa perte dévastatrice. Cependant, elle a au moins un peu d’aide du frère de Rendell, Duncan (Aaron Ashmore) avant de rentrer chez lui dans la région de Boston. Avant que la famille ne puisse s’installer, Bode découvre que Keyhouse est plein de clés magiques cachées, chacune avec des pouvoirs uniques. Il découvre également qu’il y a une présence maléfique qui se cache dans la maison du puits du domaine qui ne recule devant rien pour récupérer ces clés pour lui-même. Alors qu’il amène ses frères et sœurs dans le giron, ils découvrent que ces clés pourraient être liées au passé de leur père.

Les fans de la série comique remarqueront immédiatement qu’une grande partie de la violence et de l’horreur est atténuée pour une affaire plus familiale. L’événement incitatif est principalement hors écran, et les membres de la famille survivants semblent beaucoup trop bien ajustés en comparaison. Bode est trop jeune pour comprendre la situation et Scott le joue avec une hyper manie. Tyler et Kinsey, à l’autre bout du spectre, semblent endormis au volant. Les adolescents tombent rapidement dans la vie de lycée, qui vient avec son propre drame, et très rarement il est engageant. Le méchant central, le Dodge démoniaque (Layla De Oliveira). De la saison de 10 épisodes, la moitié avant est un slog dédié à la construction du monde et à la configuration des personnages. Des héros milquetoast à qui il est interdit d’être aussi imparfaits ou aussi désordonnés qu’ils devraient l’être à la suite d’une perte extrême, et un antagoniste démoniaque sans menace réelle. Seulement Sherri Saum comme la mystérieuse Ellie Whedon apparaît comme un personnage pleinement réalisé se comportant avec des sentiments et des réactions appropriés.

Le récit lent est construit non seulement comme un moyen de familiariser les téléspectateurs avec les règles fantaisistes des touches, mais parce que la saison ne couvre qu’une petite fraction des bandes dessinées. Ils ont beaucoup de remplissage à injecter. Heureusement, la valeur de production est exceptionnelle, tout comme le souci du détail et la magie unique de cet univers. Imaginez un fantasme de passage à la plus petite échelle dans la veine de Harry Potter.

Une fois les présentations terminées, l’histoire finit par se dégourdir les jambes dans la seconde moitié de la saison. Dodge trouve enfin ses crocs, les enjeux semblent intimidants et le backstory révélé donne une complexité émotionnelle qui manquait dans la moitié avant. Showrunners Carlton Cuse (Lost, The Strain) et Meredith Averill (The Haunting of Hill House) honore l’essence de la bande dessinée tout en reconfigurant l’histoire pour un support complètement différent, pour le meilleur et pour le pire. C’est dans les derniers épisodes qu’ils utilisent la mythologie complexe de Hill comme point de départ pour ouvrir de nouvelles possibilités intrigantes. La nature précise de ce qui vous rend curieux de voir où ira la deuxième saison.

Dans l’ensemble, la saison inaugurale de Locke & Key se sent mieux servie pour les téléspectateurs peu familiers avec le matériel source, bien que de nombreux rythmes de l’intrigue adhèrent étroitement aux bandes dessinées. Les premiers épisodes rendent hommage à l’horreur et aux fans de manière surprenante, mais le ton général de la série est plus fantastique que la famille Lovecraftian. De nombreux acteurs principaux se sentent au mieux utilisables, sans la profondeur émotionnelle ou l’expérience pour nous donner un intérêt d’enracinement pendant les épisodes d’introduction plus lents. Pourtant, à mesure que le récit s’accélère, ils finissent par trouver leur rythme. Le vrai MVP, bien sûr, est la conception de la production, qui donne non seulement à Keyhouse, mais à l’ensemble de la Nouvelle-Angleterre, une qualité authentique qui rend ce monde encore plus tangible.

Il y a suffisamment de hochements de tête, d’intrigues et d’œufs de Pâques qui rendent hommage aux bandes dessinées, mais Cuse et Averill visent à attirer un public plus large avec une série axée sur la frénésie familiale sur Netflix. Cela n’apaisera probablement pas les fans purs et durs du genre, mais il offre un point d’entrée solide pour le fan en herbe. Celui qui suggère de devenir plus sombre et plus Lovecraftien à mesure que la série progresse. Locke & Key est un peu lent pour commencer, mais il se dirige au moins dans la bonne direction.

Locke & Key arrive sur Netflix le 7 février 2020.