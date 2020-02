[Review] Merveilleusement absurde “Come to Daddy” est un vrai plaisir de la foule

Avec un titre comme Viens voir papa, on s’attend déjà à ce que le film le portant soit un peu bizarre. Mais vous tenez compte du fait qu’il a été écrit par Toby Harvard, l’esprit derrière le complètement fou The Greasy Stranger et le segment «G est pour grand-père» énervant dans ABCs of Death 2, et réalisé par Ant Timpson, producteur de favoris de genre comme The Greasy Strangler, Turbo Kid et Deathgasm, c’est à peu près une garantie que Come to Daddy ne sera pas votre midnighter moyen. Au-delà d’un voyage infaillible dans le bizarre, rien d’autre sur ce film n’est prévisible – je veux dire cela de la meilleure façon possible.

Venez à papa stars Elijah Wood comme Norval, un trentenaire en difficulté vivant à la maison avec sa mère. Lorsqu’il reçoit une lettre de son père de longue date lui demandant de se rendre dans sa maison éloignée au bord de l’eau, Norval n’hésite pas malgré le fait que son père lui soit pratiquement étranger. Un alcoolique en convalescence avec des problèmes profondément ancrés, Norval est désespéré de renouer avec papa. Ses attentes sont immédiatement brisées, cependant, quand il trouve papa (Stephen McHattie) fortement dépendante de l’alcool et méprisante au mieux. Le désir de Norval pour un lien émotionnel avec papa se transforme en cauchemar éveillé.

Juste au moment où vous pensez avoir les doigts sur le pouls de ce thriller, Timpson sort le tapis de sous vous. Il n’y a aucun moyen précis de prédire la trajectoire de ce récit et quelle folie est en magasin; il s’agit d’une affiche qui plie les genres et qui fait le tour d’une aventure palpitante. Tout cela est lié par un sens de l’humour particulier et macabre.

Wood et McHattie sont des interprètes éprouvés, en particulier lorsqu’il s’agit de tarifs plus excentriques. Norval est un type prétentieux de L.A., se vantant auprès de son père de ses amis célèbres et de son style de vie snazzy, tout en confessant discrètement des tentatives de suicide et des luttes contre la dépendance. En d’autres termes, c’est un Bullshit Artist qui serait un personnage complètement détestable entre les mains d’un acteur moindre. Wood peut jouer le type douchey avec un sérieux qui le rend attachant malgré ses défauts. Le toujours charismatique McHattie joue le père de Norval avec un côté sauvage; il se sent légèrement dangereux et dérangé. Regarder McHattie et Wood s’affronter est magique.

Ensuite, il y a le magnifique cadre au bord de l’eau. Malgré tout le laid dans le récit, c’est un beau film. Ce n’est pas seulement en raison de l’emplacement magnifique, mais en grande partie à cause de la cinématographie de Daniel Katz (Mon ami Dahmer, drôle). Come to Daddy est audacieux, net et coloré; quelque peu inhabituel dans les films de cet acabit. C’est aussi saisissant que l’histoire et les performances.

Le premier long métrage de Timpson est impressionnant. Il n’est pas facile de mélanger autant de genres en un seul film et de le faire fonctionner, mais Timpson donne l’impression que sa vision est sans effort. La comédie noire du film, quelque chose que Harvard et Timpson font si bien, est ce qui pousse cela du thriller amusant au plaisir de la foule. Mais pour tous les frissons, frissons et éclats de rire absurdes, il y a un caractère poignant sous la surface qui fait un contrepoids parfait. Le désir d’acceptation et de lien émotionnel de Norval avec la famille affecte et une ligne de passage qui ajoute de la profondeur à un thriller loufoque, imprévisible et divertissant qui défie toute classification.

Note de la rédaction: cette revue Tribeca a été initialement publiée en avril 2019.