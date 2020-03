[Review] ‘Moons Of Madness’ ne parvient pas à capturer les ténèbres de l’horreur cosmique

Pour certains d’entre vous lecteurs, l’idée d’espace peut vous effrayer. Les vastes profondeurs existentielles de notre univers, les secrets incalculables de notre existence. Avec ces notions à l’esprit, Lovecraft s’est lancé dans la création d’œuvres terrifiantes d’horreur de science-fiction. Au fil du temps, avec le travail de Lovecraft influençant les artistes, nous avons eu des tas de récits fascinants qui explorent les possibilités sombres de notre univers. Lunes de folie est un jeu qui veut faire ça; il se vend comme une expérience d’aventure qui embrasse les forces effrayantes de l’horreur cosmique. Mais, comme on s’efforce de traverser le jeu, ce ne seront pas les créatures lovecraftiennes ou les ténèbres existentielles qui les hanteront, mais la médiocrité.

Moons Of Madness joue dans la veine des aventures sur simulateur de marche (pensez Couches de peur). Vous prenez le contrôle de Shane Newehart, un ingénieur stationné sur Mars qui doit affronter les horreurs de la planète. Petit à petit, Shane rencontre de nouvelles monstruosités qui menacent sa vie et celle de ses collègues. Alors qu’il approfondit les forces cosmiques en jeu, il découvre une menace bien au-delà de sa compréhension mortelle.

En général, la conception de l’environnement n’est pas à moitié mauvaise non plus. Bien que certaines parties explorées par Shane soient un peu simples, la présence cosmique maléfique croissante aide à pimenter les choses. Il existe de nombreux traits visuels lovecraftiens tout au long du jeu; de gigantesques bras tentacules, des créatures ressemblant à Cthulhu et un livre occulte diabolique sont tous là. Pour accompagner son influence littéraire, le jeu comporte également un aspect psychologique à son histoire. Parfois, ces qualités font de solides composants de l’expérience. Certaines conceptions d’environnement cool donnent vie au décor du jeu, offrant une atmosphère austère et effrayante.

En ce qui concerne le gameplay, les joueurs utilisent Shane pour explorer les lieux et interagir avec des puzzles. Et tout au long du jeu, vous rencontrerez une bonne variété de puzzles. Une tâche peut vous obliger à manipuler des caméras de sécurité et une autre à vous faufiler devant des robots. Certains types de casse-tête apparaissent plus que d’autres, mais il y a suffisamment de changements pour occuper votre esprit. Les difficultés de puzzle varient également, certaines nécessitant peu ou pas de réflexion et d’autres offrant plus de défis.

Tout cela dit, cependant, les points positifs de Moons Of Madness ne soulagent pas la douleur de ses problèmes.

Un grand domaine où Moons Of Madness montre la lutte est dans son écriture. Pour commencer, les personnages du jeu sont ternes. Étant donné que Shane passe une grande partie du jeu seul, la communication se fait sous forme de bavardage radio. Des efforts sont faits pour fournir un mélange de dialogue qui est comique, plein de suspense et émotionnel, mais la plupart d’entre eux semblent ringards.

En ce qui concerne le récit du jeu, le mérite est dû à l’angle d’horreur cosmique Lovecraftian. Bien que parfois un peu générique et vague, le récit explore des idées intéressantes. Cela dit, et sans dévoiler les spoilers, l’approche psychologique semble vide. On peut voir que les écrivains optaient pour un angle fascinant, mais l’écriture ne s’engage jamais pleinement et ne fait que marcher sur le potentiel émotionnel.

En plus de tout cela, la présentation globale de l’horreur dans Moons Of Madness est faible. Avec les éléments médiocres de l’horreur psychologique, le jeu vous lance quelques sauts de peur, ainsi que des moments de «tension». J’utilise des citations car quand il y a un moment où un monstre vous poursuit, il est assez facile d’éviter toute menace réelle pour votre vie. La gestion d’autres menaces, telles que les plantes violentes et les tentacules, s’avère encore plus facile. Contrairement à la tension saisissante et au gameplay énervant de titres comme Survivre à, Moons Of Madness est plus passif dans son gameplay.

On pourrait penser que le mélange de l’horreur cosmique et de Lovecraft se réunirait pour créer cet air brutal de désespoir, avec des monstres et du mystère qui travaillent pour ramper sous votre peau. Au lieu de cela, Moons Of Madness veut juste montrer des visuels intéressants, mais ne pas les faire interagir avec eux. Avec tous les concepts sympas qui sont présents, c’est bizarre pour eux de se sentir si ennuyeux.

Bien que la conception du monde et l’engagement des puzzles soient utilisables, Moons Of Madness déçoit. Compte tenu de ce que le jeu tire de son inspiration, il est dommage de voir une histoire et des personnages sans substance. Moons Of Madness peut vous faire perdre la tête par ennui avant qu’une entité étrangère ne puisse s’approcher.

Moons of Madness est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC.