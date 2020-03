[Review] ‘Paranoihell’ est un jeu d’horreur de survie rétro effrayant

Malgré son nom inélégant, Paranoihell est un morceau stellaire d’horreur de forme courte.

Créé par des jeux de développeurs indépendants par lum, ce jeu d’horreur de haut en bas pixelise les joueurs comme Erica, une jeune femme travaillant dans un bar de plongée dans une ville mourante. Un soir, alors qu’Erica met fin à son quart de travail et ferme les lieux pour la nuit, elle rencontre un homme effrayant qui indique qu’il connaît son chemin vers la maison. Ensuite, il disparaît. Effrayée, Erica décide de rentrer rapidement chez elle pour voir sa petite amie, Morgan.

Peu de temps après avoir quitté le bar, cependant, Erica constate que les choses dans la ville se sont étrangement inversées. Un vide cramoisi couvre des parties de la rue, bloquant son chemin le plus direct vers la maison. Un policier, animé par une férocité de zombie, tente de la tuer. D’étranges créatures et des flics possédés qui traînent errent dans la ville et attaquent sur place.

En essayant de trouver un chemin vers la maison, vous découvrirez des armes que vous pourrez utiliser pour repousser vos assaillants assommants. Chaque arme, que ce soit un couperet à viande, une hache, un couteau ou une pelle, manipule essentiellement la même chose, avec une pause atroce tandis qu’Erica se termine et une claque satisfaisante quand elle porte un coup. Vous pouvez maintenir le bouton d’attaque pour stocker de la puissance, rendant la pause encore plus atroce et la claque plus satisfaisante. Le timing prend un certain temps pour s’y habituer, et, en particulier sur les niveaux de difficulté les plus difficiles, il est facile de se faire détruire par un ennemi rapide.

Les armes se dégradent et se brisent avec le temps, mais j’ai presque toujours eu au moins une pièce de rechange cachée. Le vrai défi n’est pas, en fait, d’avoir suffisamment d’armes pour survivre, mais de trouver comment gérer votre inventaire minable lorsque vous en collectez trop. Au début du jeu, vous ne pouvez transporter que trois objets. Vous devrez stocker le reste dans un coffre qui, Resident Evil-style, peut être consulté à tout autre coffre sur la carte.

Paranoihell échange les machines à écrire d’enregistrement des progrès d’un jeu RE pour les éviers de salle de bain dispersés dans la ville dans des bâtiments abandonnés (un rappel amical, à l’ère de COVID-19, que le lavage des mains sauve des vies) Au fur et à mesure de votre exploration, vous débloquerez des raccourcis qui vous permettront de vous aventurer plus facilement à partir d’un point de sauvegarde. De même que dans Resident Evil, vous devrez trouver d’étranges outils et clés dans toute la ville pour accéder à de nouvelles zones.

Tout cela se combine pour créer une boucle fantastique. Le sentiment de danger qui plane sur la ville rend le moment où vous trouvez enfin un point de contrôle exaltant. Ouvrir un raccourci est aussi passionnant que dans n’importe quel jeu From Software, et trouver la bonne clé pour déverrouiller la bonne porte est aussi satisfaisant que dans les meilleurs Metroidvanias. Et la nature peu maniable des armes permet de survivre à une bataille comme un véritable accomplissement.

Et tout cela se déroule dans un monde véritablement effrayant. En général, je souscris à la théorie selon laquelle les jeux d’horreur bénéficient de la 3D, créant un sentiment d’effroi et de vulnérabilité en vous plaçant dans un monde qui s’étend autour de votre personnage. Mais, grâce à un art troublant et à une conception sonore intelligente, Paranoihell offre à la fois un monde de picotements de la colonne vertébrale et des sauts effrayants.

Paranoihell n’est pas long, mais il apporte un punch impressionnant dans son autonomie de trois heures. Le petit jeu d’horreur de Games by lum n’est pas la plus grande surprise de mon 2020 – c’est, vous savez, * des gestes pour tout * – mais c’est le meilleur jusqu’à présent.

Code d’examen Paranoihell fourni par l’éditeur pour PC.

Paranoihell est maintenant disponible sur PC via itch.io et Steam.