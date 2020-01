[Review] «The Turning» raconte un classique gothique avec du style, peu de substance et une non-conclusion déconcertante

Le roman d’Henry James, The Turn of The Screw, a reçu de nombreuses adaptations depuis sa publication initiale, The Innocents les plus appréciés. Son histoire sur une gouvernante inexpérimentée au-dessus de sa tête avec deux jeunes pupilles, apparemment aux prises avec une hantise puissante, constitue un matériau substantiel pour encadrer de nouvelles interprétations, grâce en grande partie à la manière énigmatique dont il a conçu le conte. Étant donné que la nouvelle a été publiée en 1898, et que le rôle d’une gouvernante a évolué, il n’est pas surprenant que la dernière adaptation amènera l’histoire dans un cadre plus moderne. Mais c’est l’histoire qui compte le plus, et Le tournant semble renoncer à tout dire.

En 1994, Kate (Mackenzie Davis) renonce à son poste actuel d’enseignante de bas niveau lorsqu’elle se voit offrir une occasion unique de devenir gouvernante d’une orpheline issue d’une famille aisée. La gouvernante précédente est partie brusquement, a fait allusion à l’ouverture. Étant que Kate se voit comme une sorte d’orpheline grâce à un père qui l’a abandonnée et à une maman (Joely Richardson) qui est actuellement dans un service psychiatrique, elle est désireuse de faire une différence dans la vie de son nouveau service, Flora (Brooklynn Prince). Tout se passe à merveille, à l’exception des salles labyrinthiques du vaste domaine et du décor effrayant, jusqu’au frère aîné de Flora, Miles (Finn Wolfhard) rentre du pensionnat après qu’un incident violent a entraîné son expulsion. Le comportement de Miles est rebutant dès le premier moment où Kate le rencontre, mais il devient de plus en plus bizarre alors que les sombres secrets du domaine se révèlent lentement.

Pour la plupart, les écrivains Carey W. Hayes et Chad Hayes (The Conjuring, The Conjuring 2) adhèrent étroitement aux plans du roman. Il y a des changements notables, à part le cadre des années 90, comme l’introduction de la mère de Kate. Telle est la solution de contournement que les auteurs ont proposée pour créer un sentiment d’ambiguïté; les enfants et le manoir sont-ils hantés par son sombre passé, ou Kate hérite-t-elle de la folie de sa mère? La brève scène qui présente la mère de Kate essaie de doubler l’ambiguïté en laissant entendre que peut-être la mère est clairvoyante.

Floria Sigismondi, mieux connue pour son travail de réalisatrice sur des clips et The Runaways, marie le grunge des années 90 à l’horreur gothique avec un style éblouissant. Sigismondi a un œil attentif pour cadrer les photos, les visuels et les détails qui vous attirent. C’est un film magnifique. Le Tournage est également bien joué; Davis lui donne tout, et Prince montre une profondeur et une portée surprenantes dans ce qui aurait pu être un rôle d’enfant effrayant standard.

Le problème est l’histoire. C’est effectivement atmosphérique, mais les craintes sont génériques et fades. Ceux qui connaissent déjà le matériel source pourraient trouver cette version un peu somnolente. Il n’y a pas non plus de lien émotionnel en dehors du charme naturel de Davis. Tout comme le récit passe à la vitesse supérieure, se dirigeant vers un troisième acte passionnant qui cherche à forger son propre chemin, il s’arrête. Mort sur ses traces. Il offre une non-conclusion déconcertante à un film bien tourné et bien joué qui va susciter la colère du public. Bien sûr, la nouvelle de James a également eu une fin abrupte, mais son histoire était si richement texturée qu’elle a laissé aux lecteurs beaucoup d’histoire à mâcher plus d’un siècle plus tard. Les lecteurs ne s’entendent toujours pas sur la question de savoir si la gouvernante était devenue folle ou si les enfants étaient sous l’emprise des fantômes, même aujourd’hui. The Turning semble encadrer sa fin sur la base de cette indécision, doublant l’ambiguïté de la nouvelle de James. Juste sans aucun contexte nécessaire.

Pendant une grande partie de son exécution, The Turning existe dans le domaine du «bien». Il est gothique, de mauvaise humeur et s’éloigne suffisamment des sentiers battus pour vous garder légèrement intéressé. Toute bonne volonté qu’il gagne, cependant, est annulée par des choix d’histoire inexplicables qui laissent un goût amer dans la bouche. Étant donné que le film devait initialement sortir en février 2019, et qu’une grande partie de la bande-annonce contient des moments qui ne figurent pas du tout dans le film, il est difficile de ne pas se demander si les studios ont accidentellement trop piraté la coupe finale. Le résultat est tout style et très peu de substance, avec l’une des terminaisons les plus déroutantes de mémoire récente.

Nous avons au moins une autre adaptation à attendre cette année.