[Review] Un covoiturage devient un cauchemar dans «The Toll»

Au cours de la dernière décennie, le covoiturage est devenu une partie de notre vie quotidienne. Nous n’hésitons pas à appeler un Uber ou un Lyft pour nous amener là où nous devons aller. Cela étant dit, la simple pensée de monter dans une voiture avec un parfait inconnu inquiète certains d’entre nous. Après tout, nous ne connaissons jamais vraiment la personne au volant de la voiture dans laquelle nous montons. Avec des histoires récentes d’agressions sexuelles et de meurtres dans des véhicules en covoiturage, c’est une peur bien trop réelle qui est souvent considérée comme acquise. Avec ses débuts de réalisateur Le péage, Michael Nader tente d’exploiter cette peur à des résultats mitigés.

Dans The Toll, une Cami épuisée (Jordan Hayes, SyFy’s Helix) commande un covoiturage au ranch de son père au milieu de nulle part, au Canada. Son chauffeur Spencer (Max Topplin, USA Network’s Suits) se révèle maladroit et troublant. Cami se méfie de plus en plus du comportement étrange de Spencer et, lorsque leur voiture tombe en panne sur une route isolée, ils se rendent tous les deux compte qu’ils ne sont pas seuls. Une force surnaturelle connue sous le nom de Toll Man (Daniel Harroch) arrive sur les lieux et commence à opposer les deux étrangers.

L’écrivain / réalisateur Michael Nader revient sur un territoire familier après avoir rampé le public avec son scénario pour Head Count de l’année dernière, un petit refroidisseur à combustion lente d’un film dont on ne parle pas assez. Le péage adopte une approche similaire au récit, faisant avancer les choses à un rythme très délibéré avant que les choses ne tombent vraiment des rails pour nos protagonistes. Malheureusement, les deux personnages au centre de The Toll ne sont pas en mesure de soutenir l’intrigue comme le groupe d’étudiants au centre de Head Count, ce qui en fait une expérience de visionnement parfois engageante et parfois laborieuse.

Alors que Nader dirige The Toll avec une main confiante, son scénario joue trop souvent comme un premier projet. Bien qu’il ait parcouru 80 minutes, il ne semble pas faire confiance à son public pour comprendre ce qui se passe. Le dialogue exposé maladroit remplit la majeure partie du deuxième acte. Par exemple, Orphan Black Rosemary Dunsmore passe pour un bref caméo uniquement pour dire aux personnages (et donc au public) exactement ce qui se passe et ce que les personnages doivent faire pour se sortir de leur situation. Ce n’est que l’un des rares exemples du film qui ne font pas confiance au public pour comprendre les choses par eux-mêmes.

La vraie opportunité manquée ici est d’approfondir l’histoire de Cami sur les traumatismes sexuels et la manière dont cela informe la personne qu’elle est aujourd’hui. Il est un peu délicat de discuter de détails sans entrer dans le territoire des spoilers, mais il suffit de dire que le film ressemble trop souvent à deux films différents (l’un sur un épouvantail surnaturel et l’autre sur les traumatismes sexuels) qui ne se marient jamais vraiment bien. En conséquence, aucun film ne reçoit suffisamment d’attention pour avoir un impact important. Vous terminerez le film en souhaitant simultanément des apparitions plus effrayantes de Toll Man et plus de profondeur dans l’histoire de Cami.

Pourtant, Nader est capable de faire quelques frissons efficaces dans The Toll. The Toll Man lui-même est un boogeyman convenablement menaçant, et Nader emploie une grande variété de tactiques de peur allant des sauts de peur (c’est-à-dire des apparitions surprise dans les vitres des voitures) aux messages effrayants à un sentiment d’appréhension imminent qui imprègne la plupart des scènes. Hayes et Topplin jouent bien l’un de l’autre et forment un duo divertissant pour vous accompagner dans le film, bien que le dialogue guindé leur rende souvent un mauvais service.

The Toll tente de lancer un nouveau sous-genre d’horreur aux résultats mitigés. Bien qu’il utilise des images effrayantes et deux performances de plomb décentes, il ne parvient pas à surmonter les lacunes de son script, qui aime trop souvent saper l’intelligence du spectateur. Le bref temps d’exécution de 80 minutes et les compétences de direction de Nader suffisent à mériter une légère recommandation, mais ne vous sentez pas obligé de payer ce péage.

The Toll a eu sa première mondiale le week-end dernier à Austin et Los Angeles et cherche actuellement à être distribué.