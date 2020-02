[Review] «VFW» oppose les vétérans aux punks mutants dans un thriller de siège féroce

Chaud sur les talons du réalisateur Joe Begos’La fonctionnalité la plus personnelle et la plus aboutie à ce jour, VFW propose un thriller de siège inspiré de John Carpenter’s Assault on Precinct 13 qui sert de complément à bien des égards. Plus important encore, c’est une explosion absolue. Pour son midnighter sanglant et violent qui demande à être vu sur grand écran, Begos rassemble un casting d’acteurs vétérans que nous connaissons et aimons, et les laisse se déchaîner pour déchaîner l’enfer sur des envahisseurs sans méfiance.

Dans un avenir proche, une drogue hautement addictive appelée Hype a transformé l’Amérique en zone de guerre. Les accros sont plus mutants que les humains, et ils sont prêts à tuer ou à être tués pour une autre dose. Le seigneur local Boz (Marteau Travis) a élu domicile dans un cinéma en face d’un poste VFW, d’un bar et d’un lieu de rassemblement pour un groupe d’amis qui ont servi ensemble au Vietnam. Puisque le vice préféré des vétérinaires est l’alcool, Boz et son gang leur donnent une large place. C’est jusqu’à ce qu’une jeune femme nommée Lézard (Sierra McCormick) vole la cachette de Boz et cherche un abri dans le VFW. Boz et sa horde assiègent le VFW, et c’est un combat sanglant à mort.

Penné par Max Brallier et Matthew McArdle, VFW marque le premier film pour Begos qu’il n’a pas écrit lui-même. Bien que cela signifie un film moins personnel pour le réalisateur, il est clair qu’il était en train de le faire. Conserver une grande partie de la même équipe que Bliss, y compris le directeur de la photographie Mike Testin et artistes d’effets de maquillage John et Sierra Russell, VFW a ce même coup magnifique sur le film néon, avec tout le sang glorieux. Josh EthierL’adepte de l’édition travaille magistralement autour des limitations budgétaires dans les séquences d’action plus lourdes, mais il peut également briller devant la caméra en tant que bras droit de Boz. L’arme pas si secrète de Bliss Dora Madison prouve encore une fois à quel point elle est un dur à cuire en tant que commandant en second de Boz.

La vraie raison de regarder, cependant, est la distribution d’ensemble du VFW. Ne respirez pas Stephen Lang joue Fred, propriétaire du poste et chef de file du peloton. C’est pour son anniversaire que ses amis se sont réunis, joués par les fans William Sadler, David Patrick Kelly, George Wendt, Martin Kove, et Fred Williamson. Comme Begos, ce casting semble également avoir le temps de leur vie. Avec de nombreux crédits à leur actif, et beaucoup ayant travaillé ensemble auparavant, il y a une camaraderie facile parmi eux qui se traduit bien à l’écran. Le groupe VFW se sent comme de vieux amis, avec un raccourci parmi eux qui ajoute un niveau majeur de plaisir aux sensations fortes de l’exploitation. C’est un casting pour les âges, et chacun d’eux a un moment de héros pour briller.

Dans l’ensemble, VFW ne présente aucun nouveau récit ou histoire que nous n’avons jamais vu auparavant. Cela emprunte beaucoup à Carpenter et aux thrillers d’action du siège des années 80. Le faible budget apparaît parfois dans les séquences d’action, et le méchant central est une caricature. Mais Begos apporte une tonne de style, et son instinct de laisser briller ce casting et de faire son truc est finalement ce qui fait que ce film fonctionne. Gore pratique, violence, une ambiance alimentée par l’adrénaline et un casting incroyablement amusant qui apportent leur badinage, leur expérience et leur fanfaronnade, tout cela se termine par une agression sensorielle de métaux lourds tumultueuse que vous voudrez injecter dans vos veines.

Note de la rédaction: cette revue de Fantastic Fest a été initialement publiée le 27 septembre 2019.