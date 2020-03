[Review] «Vivarium» explore le côté sombre de la banlieue

L’une des images les plus indélébiles de la série télévisée Weeds était le générique d’ouverture des premières saisons, qui faisait référence à la nature identique des projets de logements de banlieue. Dans Lorcan FinneganDernière fonctionnalité de Vivarium, la banlieue devient littéralement un paysage de cauchemar auquel il n’y a pas d’échappatoire; une métaphore du genre de vie où les résidents se résignent à la répétition, à l’ennui, à l’ennui et à la mort.

S’ouvrant sur une séquence de pré-titre pas trop subtile dans laquelle plusieurs oisillons sont poussés hors du nid jusqu’à leur mort, le film suit Gemma (Imogen Poots) et Tom (Jesse Eisenberg) lors de leur dernière incursion à la recherche d’une maison. Malgré le fait que ni l’un ni l’autre ne soit intéressé par la communauté de banlieue de l’emporte-pièce de Yonder, ils acceptent l’invitation de Martin (Jonathan Aris), l’automate sinistre travaillant dans le bureau de développement, pour faire un tour. Ils recherchent une maison depuis un certain temps, et Martin ne tarde pas à les rassurer sur le fait que la communauté dégoûtante de la menthe verte se vend rapidement. Cependant, lorsque Tom et Gemma regardent à travers la maison n ° 9, Martin disparaît et ils découvrent rapidement qu’ils sont seuls et incapables de quitter la communauté parfaite.

En dix minutes, Vivarium a déjà établi ses prémisses et déposé le couple pour vivre leurs journées selon une routine angoissante. Le script, écrit par Garret Shanley, est habile dans la façon dont il livre le genre de commentaire sur la vie dans les burbs que le public attend, mais le fait de manière à parvenir continuellement à surprendre. Prenons, par exemple, le moment où – après avoir passé une journée entière à marcher dans les arrière-cours et sur les clôtures pour découvrir qu’ils n’ont fait aucun progrès – Tom brûle la maison. Le lendemain matin, quand ils se réveillent dans la rue, couverts de suie, non seulement la maison a été entièrement restaurée, mais il y a une boîte dans la rue avec un bébé et des instructions pour «élever l’enfant et être libéré».

Ces indices d’interférence omnisciente suggèrent que Tom et Gemma sont piégés dans un simulacre géant ou une sorte d’expérience psychologique pour évaluer leurs réactions à diverses situations, mais Vivarium n’est pas motivé par le désir de répondre à des questions sur les motifs des personnes tirant le cordes. À la base, le film s’intéresse à explorer le cycle de vie d’un couple au fil du temps: déménager en banlieue, élever un enfant, s’installer dans des rôles sexospécifiques traditionnels qui dictent les responsabilités du ménage, la découverte de nouveaux passe-temps et une séparation lente et dérivante.

Compte tenu des paramètres du film et de leur isolement, Eisenberg et Poots sont fondamentalement les seuls acteurs, mais le film appartient vraiment à Poots. En tant que parent de facto d’un enfant dont elle refuse de nommer ou d’accepter la responsabilité, l’actrice britannique respire l’épuisement, la frustration et une tendresse réticente. Pour chaque exaspéré “Je ne suis pas ta putain de mère!” elle lance au garçon, il y a un incident correspondant où Gemma ne peut s’empêcher de céder à son instinct maternel.

Le fait que Tom soit de plus en plus obsédé par une tâche banale qui crée un fossé entre eux, permet à Eisenberg de fournir une performance plus sombre. Eisenberg n’a jamais été un acteur particulièrement émotif et ce rôle ne lui demande pas beaucoup plus que ce que le public connaît, bien qu’il fasse ce qui est nécessaire pour vendre le conflit dramatique.

Aris, qui occupe son petit rôle de Martin avec un rigide, mérite également des éloges, par le comportement du livre qui est à la fois inconfortable et légèrement menaçant. Aris représente une part importante de la comédie du film (le film est en fait assez drôle au début). Aris fournit également la voix du garçon à mesure qu’il vieillit, ce qui en fait une expérience troublante et troublante, en particulier lorsque l’enfant imite parfaitement les adultes.

On peut dire que sa réalisation technique la plus importante est la scénographie parfaite de Vivarium. L’aspect de la maison, basé sur un véritable projet de logement irlandais, est parfaitement familier et évoque instantanément la banlieue. Il s’apparente à une maison de poupée ou à une salle d’exposition IKEA; il y a un caractère artificiel inhérent qui se reflète dans le ciel perpétuellement ensoleillé et les nuages ​​uniformes. Ceci est ensuite compensé par l’extérieur vert menthe de la maison, l’herbe artificielle et des touches plus petites comme l’inclusion inconfortable de peintures de la même pièce dans laquelle elles sont accrochées. Tous ces éléments contribuent à rendre la vie de Tom et Gemma à Yonder aussi terne, aussi désagréable et artificiel que possible. Regarder les interminables jours s’écouler est presque aussi endurant pour le public que pour ses protagonistes, ce qui peut faire de Vivarium une expérience de visionnement empathique unique.

En fin de compte, le film est construit sur des idées assez profondes sur les objectifs de vie, le capitalisme, les rôles de genre et la parentalité. Malgré l’environnement stagnant et la similitude quotidienne, le film rappelle légèrement la mère! dans son exploration de la façon dont la répétition cyclique peut conduire au chaos et aux ruptures psychiques. Bien que Vivarium soit beaucoup moins polarisant que le film d’Aronofsky, il ne sera certainement pas pour tout le monde. Pour le public désireux d’embrasser sa stupéfaction artificielle, sa considération du banal et son sens de l’humour sombre, cependant, Vivarium vaut bien le détour.

Note de la rédaction: cette revue Fantasia a été initialement publiée le 15 juillet 2019.