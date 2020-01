Revisiter le trou noir, Disney’s Nightmare Star Wars – / Film

(Bienvenue à Sortir du coffre de Disney, où nous explorons les joyaux méconnus et les catastrophes oubliées actuellement en streaming sur Disney +.)

L’ère post-Walt et Roy Disney de Disney était fascinante et très étrange. Dans les années 70, le gendre de Walt, Ron Miller, a pris la tête de Walt Disney Productions et a décidé d’élargir la portée des films Disney pour attirer le marché des adolescents rentable qui dépensait une tonne d’argent pour des films autres que les films Disney familiaux.

Bien sûr, nous avons toujours eu quelques succès animés classiques de Disney comme Robin Hood et The Fox and the Hound, et des films familiaux en direct comme le Freaky Friday original, mais c’était aussi et une époque marquée par une série de hardiment innovants et très sombres des films qui n’ont pas connu un énorme succès. Cependant, ils ont montré que l’entreprise était prête à prendre des risques. Sous Ron Miller, Disney a sorti le film culte Tron, le premier film d’horreur de la société The Watcher in the Woods, et le film de science-fiction sombre qui allait être leur Star Wars, mais s’est avéré être un voyage passionnant à travers l’enfer avec Le trou noir.

The Pitch

Inspirés par le succès de films catastrophe comme Airport, The Poseidon Adventure et The Towering Inferno, les scénaristes Bob Barbash et Richard Landau ont approché Disney Studios pour réaliser un film catastrophe dans l’espace intitulé «Station spatiale 1». Le projet a subi de nombreux changements. , avec tout sauf le réglage de l’espace mis au rebut. La pré-production a commencé en 1976, mais un petit opéra spatial intitulé Star Wars est sorti en 1977, et il est difficile de ne pas regarder The Black Hole comme une tentative de récupérer une partie de cet argent après Skywalker.

Le Black Hole a des sentinelles de type Stormtrooper, de jolis robots de type R2, des batailles laser de brouillards et un méchant méchant, grand et menaçant qui ressemblait au croisement entre un Cylon et un Dark Vador. Mais l’histoire ressemble plus à 20 000 lieues sous les mers mais dans l’espace, mélangeant l’esthétique gothique avec une aventure familiale, le tout accompagné d’une partition de mauvaise humeur composée John Barry. Ron Miller a déclaré à propos du film: «Dernièrement, beaucoup d’adolescents et de jeunes adultes sont restés à l’écart des films Disney. Ils le considèrent comme du matériel pour enfants. Eh bien, The Black Hole n’est pas un film pour enfants. Nous voulons que les gens sachent que c’est un genre de film différent de ce qu’ils ont l’habitude de voir de nous. “

Afin de matérialiser l’aspect lourd des effets de The Black Hole, Disney a utilisé 150 peintures mates créées par Harrison Ellenshaw, même si elles n’en ont finalement utilisé que 13 dans le film. Le département d’ingénierie de Disney a également développé un nouveau système de caméra automatisé par ordinateur afin de faire bouger les acteurs dans les peintures mates. Le résultat final a été un investissement de 20 millions de dollars, le film le plus cher jamais produit par Disney à l’époque, et aussi en raison de l’utilisation des mots «enfer», «putain» et d’une mort très violente, ce fut le premier film de Disney pour gagner une cote PG.

Le film

Lorsque The Black Hole est finalement sorti, il avait abandonné la partie désastreuse de l’histoire et la vaste distribution étoilée en faveur d’un plus petit équipage d’un vaisseau lointain qui tombe sur un énorme navire fantôme flottant de façon précaire sur le bord d’un trou noir massif. Notre équipe est composée du Dr Kate McCrae (Yvette Mimieux) un astro-géophysicien qui a la capacité ESP; Harry Booth (Ernest Borgnine) un journaliste; Capitaine Dan Holland (Robert Forster) et son premier compagnon (Joseph Bottoms) et l’astrophysicien Dr Alex Durant (Anthony Perkins). Curieusement, le rôle de Kate McCrae devait à l’origine être confié à un pré-extraterrestre Sigourney Weaver, mais selon le directeur Gary Nelson, le chef du département de casting a répliqué: “Oh mon dieu, avec un nom comme Sigourney Weaver, nous ne ‘ je la veux.

The Black Hole a un sentiment d’effroi étrange mais étrangement passionnant qui remplit tout le film, et il commence au moment où nous rencontrons le Dr Hans Reinhardt (Maximilian Schell), le seul membre d’équipage survivant du navire fantôme qui se profile près du trou noir. Bien que le dialogue puisse être un peu ennuyeux, et il est certainement très lourd, l’atmosphère étrange du film fonctionne pour vous garder intrigué jusqu’à ce que la merde frappe enfin le fan.

Ce que The Black Hole peut manquer dans l’histoire, il se marie avec des visuels époustouflants et une audace pure. L’ouverture du film est une longue séquence entièrement générée par ordinateur, et le modèle des navires et même des robots a fière allure. Sans aucun doute, le meilleur effet si le trou noir titulaire, fait avec un tourbillon d’encre illuminée au ralenti de l’eau.

Ensuite, le film déraille complètement au troisième acte, une fois que le sang commence à couler. Bien que rien de graphique ne soit affiché à l’écran, il y a une mort pour un personnage majeur qui est aussi choquant et violent que vous pouvez vous attendre à ce que la mort provienne d’un film de Walt Disney dans les années 70. Le robot Maximilian active ses bras de lame comme s’il était le général Grievous, et scie à travers le cœur d’un personnage. Ensuite, il y a la fin. Sans en dire long sur ce film de 40 ans, disons simplement qu’il y a une métaphysique étrange qui se produit avec un personnage allant littéralement en enfer et debout sur une formation rocheuse au plus profond des cavernes, entouré de flammes et de légions de capuchons, figures en forme de squelette. Après cela, la caméra émerge à travers un tunnel de verre divin pendant que les anges flottent, ce qui est presque devenu une scène se déroulant dans le Vatican littéral.

L’héritage

Le Black Hole s’est ouvert juste à côté de Star Trek: The Motion Picture, et quelques mois seulement après qu’Alien ait effrayé les passionnés de l’espace. Pourtant, la sortie de Disney est devenue un succès modeste, totalisant 35,8 millions de dollars sur un budget de 20 millions de dollars.

Même si ce n’était pas un grand succès, cela n’a pas tué les ambitions de Ron Miller, car un an plus tard, Disney sortait The Watcher in the Wood, qui était censé être leur exorciste. Malheureusement, cette ère de films Disney a souffert de succès modestes et de gros flops, comme The Black Cauldron et Return to Oz.

Bien que ce ne soit pas le succès auquel Disney s’attendait, et malgré les critiques négatives, The Black Hole est devenu un culte, et a des noms reconnaissables parmi ses fans, dont un Edgar Wright qui le décrit comme un favori de l’enfance.

Maintenant, bien sûr, vous pouvez enfin regarder The Black Hole par vous-même, et arriver à votre propre conclusion si c’était une tentative audacieuse de faire quelque chose de différent, ou un échec colossal de Disney. Une chose est sûre, avec les critiques selon lesquelles le dernier film Star Wars a pris peu de risques, vous ne pouvez pas vraiment dire cela à propos de The Black Hole.

