Revitalisation de l’amélioration de l’habitat: Tim Allen de retour en tant que Tim Taylor? – Redémarrer

Les jours de grognement de Tim Allen ne sont peut-être pas terminés: la dernière star du Last Man Standing dit qu’il reste ouvert à un renouveau de l’amélioration de l’habitat.

“J’y pense toujours, car je parle toujours à toutes les personnes impliquées”, a récemment déclaré Allen à TVLine. «Ma question était:« Est-ce toujours pertinent? Est-ce que Tim Taylor est pertinent dans le monde de Mike Baxter? “Parce que Mike Baxter est comme une vraie version de Tim Taylor; ce n’est pas une blague. Et le [Outdoor Man] les vlogs sont comme la version de Mike de Tool Time réalisée en série Web. »

Quant à savoir comment il aimerait voir le retour de l’amélioration de l’habitat? «J’aime l’idée de le faire comme un film unique, comme un film d’une heure [versus a full-fledged revival series]», A déclaré Allen. «J’aime l’idée de découvrir où sont les garçons maintenant et où… Tool Time serait dans le monde d’aujourd’hui. Je pense juste que c’est une merveilleuse idée, et tous les acteurs pensent que c’est une excellente idée. “

Bien sûr, tout retour hypothétique devrait se faire sans l’ancien comédien Earl Hindman, qui jouait Wilson, le voisin clôturé des Taylors; l’acteur du personnage est décédé en 2003 à la suite d’une bataille contre le cancer du poumon. “Dieu le repose”, a déclaré Allen.

Il convient de noter qu’un renouveau de l’amélioration de l’habitat n’est pas en développement actif. La comédie actuelle d’Allen, Last Man Standing, est maintenant dans la saison 8. Si elle revient pour la saison 9 (qui est actuellement «une valeur sûre»), elle dépassera l’amélioration de l’habitat en termes de nombre de saisons – un fait qui n’est pas perdu sur Allen. “Je ne peux même pas décrire à quel point c’est cool, mais je ne veux pas [Home Improvement‘s legacy],” il a dit. “C’est, comme,” Qui aurait pensé? “Je ne peux pas y croire.”

Home Improvement a duré huit saisons (et un total de 204 épisodes) sur ABC, de septembre 1991 à mai 1999. Au cours de sa course, il a été nominé pour sept Primetime Emmy Awards, dont un clin d’œil pour Outstanding Lead Actor (pour Allen), quatre Hoche la tête à l’actrice principale exceptionnelle (pour Patricia Richardson) et deux hochements de tête à la série Comédie exceptionnelle. Les rediffusions continuent d’être diffusées sur CMT, Laff TV et UPtv.

Souhaitez-vous regarder un renouveau de rénovation résidentielle? Cliquez sur la galerie ci-jointe pour revivre toutes les retrouvailles de cast qui ont déjà eu lieu sur LMS, puis profitez de la compilation suivante de tous les grognements de Tim Taylor.