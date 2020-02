Revival de “House Of Payne” sur BET – Tyler Perry réunit le casting original

HISTOIRES CONNEXES

Le regroupement familial tant attendu de Paynes arrive enfin. Huit ans après avoir terminé sa série de 254 épisodes sur TBS, House of Payne est relancé chez BET, a appris TVLine.

De plus, tout le monde de la distribution originale de la série – LaVan Davis, Cassi Davis Patton, Lance Gross, Demetria McKinney, Chine Anne McClain, Larramie “Doc” Shaw, Keshia Knight Pulliam et Allen Payne – devrait revenir dans une certaine mesure.

Selon l’annonce officielle, la nouvelle saison de House of Payne «reprend cinq ans plus tard [retired fire chief Curtis Payne and his lovely wife Ella] continuer à naviguer les problèmes de la vie avec leur famille moderne et excentrique. “

Le créateur de la série, Tyler Perry, a d’abord taquiné le retour de House of Payne sur Twitter en janvier, en publiant une vidéo des tas de scripts qu’il prévoit de tourner en 2020. En plus des scripts d’émissions comme The Oval et The Haves et les Have Nots, les fans a également remarqué une pile pour House of Payne. En supposant que rien ne change, le titre du premier épisode sera “Been a Long Time”. Regardez cette vidéo ci-dessous:

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que la famille Payne se réunit depuis la fin de l’émission TBS en 2012; un spin-off d’une saison appelé The Paynes, qui comprenait également Jackee Harry parmi ses stars, diffusé en 2018 sur OWN.

BET Networks et Tyler Perry Studios produisent également une nouvelle série de comédie appelée Assisted Living, qui met en vedette David Mann, Tamela Mann, J. Anthony Brown, Na’im Lynn, Courtney Nichole, Tayler Buck et Alex Henderson. Voici le synopsis officiel de cette nouvelle série: Après avoir perdu son emploi, Jeremy, un patriarche d’une jeune famille avec des adolescents, décide de déménager dans les bois de Géorgie pour aider son grand-père fou. Grand-père Vinny a bêtement acheté une maison terriblement délabrée pour les personnes âgées et il est au-dessus de sa tête, mais la comédie s’ensuit alors que M. Brown et Cora se présentent au bon moment en tant qu’investisseurs nécessiteux. »

Assisted Living et House of Payne devraient diffuser de nouveaux épisodes sur BET cet été.

Êtes-vous impatient de revoir Paynes, ou est-ce que 254 épisodes suffisaient? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.