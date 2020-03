Revival «Les enfants dans la salle» sur Amazon – Réunion, nouveaux épisodes

HISTOIRES CONNEXES

Pour les fans de sketchs, cette nouvelle est l’opposé de l’écrasement (votre tête): l’emblématique groupe de sketchs The Kids in the Hall se réunira pour de tout nouveaux épisodes sur Amazon Prime, a appris TVLine.

Les cinq «Kids» originaux – Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney et Scott Thompson – joueront dans la reprise de huit épisodes, qui sera la continuation de la série originale de 1988-1995 et mettra en vedette le retour des fans -des personnages préférés ainsi que de toutes nouvelles créations. (Aucune date de première n’a été fixée.) Le créateur de SNL, Lorne Michaels, qui a produit la production originale de Kids in the Hall, reviendra également en EP.

“Même après 30 ans, The Kids in the Hall a conservé son éclat et son originalité”, a déclaré Michaels dans un communiqué. “Nous sommes heureux de ramener tous les” Kids “originaux pour la nouvelle série.”

The Kids in the Hall a fait ses débuts en tant que coproduction de HBO et de CBC au Canada avec un pilote de 1988 et a été diffusé pendant cinq saisons, avec le passage de l’émission à CBS pour ses deux dernières saisons. La série a innové avec ses croquis surréalistes et est devenue un favori culte parmi les fans de comédie. Après la fin du spectacle, le casting a tourné un film, The Kids in the Hall: Brain Candy, en 1996, et s’est réuni à nouveau en 2010 pour la minisérie IFC The Kids in the Hall: Death Comes to Town.