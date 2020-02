Revival «Sauvé par la cloche»: combien d’épisodes Kelly apparaîtra-t-elle?

Sortez votre téléphone portable et appelez un ami: nous avons de nouvelles informations sur la quantité de Kelly Kapowski-Morris qui apparaîtra dans Saved by the Bell’s prochain continuation series.

La star de la série originale, Mark-Paul Gosselaar, avait précédemment déclaré que son missus à l’écran, joué par Tiffani Thiessen, serait de retour pour la renaissance “en quelque sorte”. Dans une interview samedi au SCAD aTVfest, l’acteur a donné à TVLine une idée plus détaillée du temps passé à l’écran par les anciens amoureux du lycée.

“Pour autant que je sache, elle sera dans un épisode ou deux avec moi”, a déclaré Gosselaar, qui sera la vedette dans trois épisodes de la renaissance, ainsi que l’un de ses producteurs exécutifs. «À l’époque, elle travaillait sur [Netflix’s Alexa & Katie]. “

Il a ajouté que le nombre limité d’épisodes du couple “n’était pas nécessairement dû à notre désir de le faire. C’était plus un engagement envers d’autres choses “- y compris son rôle régulier dans la série sur le métissage d’ABC.

“Le fait que ABC me permette de faire quelque chose pour NBC, je suis très gracieux qu’ils me permettent de le faire”, a-t-il déclaré. (La série sera diffusée sur le service de streaming de NBCUniversal, Peacock.)

Comme indiqué précédemment, les acteurs originaux Mario Lopez (en tant que A.C. Slater) et Elizabeth Berkley (en tant que Jessie Spano) reviendront pour le renouveau d’une seule caméra, qui vient de Tracey Wigfield (30 Rock, The Mindy Project). Selon la ligne de connexion officielle, Zack Morris – qui est maintenant le gouverneur de Californie – atterrit dans l’eau chaude pour fermer trop d’écoles secondaires à faible revenu. Quand il suggère d’envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l’État, y compris Bayside High, l’afflux de nouveaux élèves «donne aux enfants de Bayside trop privilégiés une dose de réalité bien nécessaire et hilarante».

Le renouveau met également en vedette Josie Totah (Champions) dans le rôle de Lexi, une pom-pom girl à la langue acérée; Mitchell Hoog (Roswell, Nouveau-Mexique) dans le rôle de Mac Morris, le charmant fils de Zach; Belmont Cameli (Empire) en tant que Jamie Spano, le fils sensible de Jessie; Haskiri Velazquez (The Birch) dans le rôle de Daisy, l’une des transplantations nouvelles à Bayside; Alycia Pascual-Pena (Chase) en tant que Aisha, la meilleure amie compétitive de Daisy; et John Michael Higgins (Great News) en tant que nouveau directeur de Bayside.

Et qu’en est-il des anciens Baysiders Lisa et Screech, dont les portraits de Lark Voohries et Dustin Diamond ont récemment exprimé leur exclusion de la renaissance? Gosselaar dit qu’il n’a lu que les premier et huitième scripts du projet et qu’il n’a «aucune idée» de savoir si les personnages seront référencés dans la suite.