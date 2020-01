Revival «Saved by the Bell»: Zack Morris et Jessie Spano’s Sons Cast

Les descendants de Zack Morris et Jessie Spano feront partie du corps étudiant de Bayside High.

Le renouveau de Peacock’s Saved by the Bell a jeté le nouveau venu relatif Mitchell Hoog (Roswell, Nouveau-Mexique) dans le rôle de Mac Morris, “le beau, charmant fils privilégié” du chouchou bien-aimé de Mark-Paul Gosselaar, Variety rapporte.

Pendant ce temps, son compatriote Belmont Cameli (Empire) s’apprête à jouer Jamie Spano, “le capitaine de l’équipe de football de Bayside et le fils sensible homme-enfant de Jessie”.

La répartition des personnages ne révèle pas si Kelly est la mère de Mac ou Slater est le père de Jamie.

Comme indiqué précédemment, les membres originaux de la distribution Mario Lopez et Elizabeth Berkley devraient jouer dans le renouveau d’une seule caméra, qui vient de Tracey Wigfield (30 Rock, The Mindy Project). Gosselaar devrait également jouer le rôle de guest-star dans trois épisodes (et servir de producteur exécutif), tandis que Tiffani Thiessen devrait apparaître dans «une certaine capacité».

Selon la ligne de connexion officielle, Zack – qui est maintenant le gouverneur de Californie – atterrit dans l’eau chaude pour fermer trop d’écoles secondaires à faible revenu. Quand il suggère d’envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l’État, y compris Bayside High, l’afflux de nouveaux élèves «donne aux enfants de Bayside trop privilégiés une dose de réalité bien nécessaire et hilarante».

Pour compléter les nouveaux ajouts, Haskiri Velazquez (The Birch) incarne Daisy, une sophomore «intelligente et ambitieuse» qui fréquente Bayside après la fermeture de son lycée; et Alycia Pascual-Pena (Chase) comme Aisha, la meilleure amie “ultra-compétitive” de Daisy qui essaie pour l’équipe de football de Bayside. Ils rejoignent Josie Totah (Champions), les nouveaux débutants de la franchise, en tant que pom-pom girl Lexi, et John Michael Higgins (Great News) en tant que principal Toddman assiégé.

