Révocation sans opposition?

Si quelque chose a caractérisé Andrés Manuel López Obrador, Elle a su gérer la période politique. Pas en vain, passé 18 ans à attendre le moment de s’asseoir dans le fauteuil présidentiel, et il l’a fait à tout prix. En 2006, peu importait que 47 jours aient bloqué le Paseo de la Reforma et les pertes économiques que cela entraînait, telles que les marches et les semis n’ont pas non plus d’importance où qu’il aille, afin de gagner des partisans de son projet politique. Projet qui l’a finalement conduit à occuper la présidence de la République.

Cependant, ces pratiques auraient dû se terminer, théoriquement, le 1er juillet 2018, a remporté l’élection avec une grande majorité. Et je dis théoriquement parce que, pour beaucoup, López Obrador, plus que gouverner pour tous, est resté dans la campagne. Et n’hésitez pas, l’exercice quotidien d’une pratique, quelle qu’elle soit, il est difficile de l’oublier du jour au lendemain et plus si cela se faisait tous les jours depuis 18 ans.

Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Au milieu de la crise des coronavirus et voyant que son niveau de popularité est tombé à environ 45% (après avoir dépassé 70%), et main dans la main, les préférences de son parti ont chuté en l’état. de 18 pour cent, le président, loin de prendre des mesures radicales pour faire face à cette crise, de soutenir les entrepreneurs, de planifier ce que sera le Mexique mi-2020, a lancé un nouveau défi de “campagne”, littéralement: DE CAMPAGNE, face aux sénateurs et leur disant que s’ils veulent faire avancer la consultation pour la révocation de mandat, il est en marche. Est-il temps pour quelque chose comme ça? La réponse des membres du PRI et du PRD, entre autres, était claire: “… Monsieur le Président, commencez à gouverner et continuez à faire campagne pour votre réélection …”

Oui, vous avez bien lu: j’ai écrit “réélection” dans un pays où la constitution ne le permet pas, mais dans ce cas cela pourrait être envisagé; depuis, le peuple – sage et non sage -, lui donnerait l’autorisation de continuer son mandat. D’une part, López Obrador il tomberait “comme une bague à ton doigt”, politiquement parlant, recherchez cette requête; depuis, pour rester au pouvoir, retrouverait une grande partie de la popularité qui s’estompe depuis quelques semaines. Et d’autre part, il sait parfaitement que l’opposition est très désorganisée et que les points qu’il a perdus ne sont pas allés jusqu’à la préférence d’un politicien de l’opposition que je pouvais lui enlever la charge. Son intention était donc plus que justifiée.

Pour l’instant, les sénateurs lui ont tourné le dos et ne lui ont pas permis, pour l’instant, ce plan. Nous devrons voir comment les choses évoluent à un moment où la politique cligne de l’œil pour rejoindre la crise sanitaire et où les plus astucieux, sans se soucier de la vie des autres, tenteront d’en profiter pour réaliser leurs souhaits.

José Luis Arévalo

Journaliste

@jarevalop @jlanoticias

