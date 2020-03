Évaluation:

8.5 / 10

Jeter:

Tim Heidecker comme Tim

Eric Wareheim comme Eric

Jamie-Lynn Sigler comme Megan

Ron Austar comme Ron

Tennessee Luke comme Tennessee

Revue de Beef House:

Le genre de sitcom pour le public est l’une des tentatives de comédie les plus surchargées, surestimées et les pires que le monde de la télévision soit toujours obligé de subir, avec CBS qui continue de produire des ratés tels que Le quartier et dirigé par Kevin James Homme avec un plan et le renard ressuscité Dernier homme debout avec Tim Allen, mais je ne suis pas ici pour vous dire d’arrêter de contribuer aux classements de ces séries, ce qui les maintiendrait en vie. Je suis ici pour crier mes louanges Beef House, la quatrième série Adult Swim du phénoménal duo de comédies Tim Heidecker et Eric Wareheim, qui crache littéralement face à chaque série que je viens de mentionner il y a un instant.

Créée par et avec Heidecker et Wareheim, la série multi-caméras suit Tim, Eric, Ron Austar, Ben Hur et Tennessee Luke alors qu’ils vivent sous le même toit avec la femme d’Eric, Megan. La sitcom hebdomadaire suit Tim, un slacker décontracté du rock and roll, et son meilleur ami Eric, un mari au foyer nerveux, alors qu’ils se retrouvent au milieu d’une mésaventure folle qui ne peut être traversée avec l’aide de leurs camarades Beef Boys, y compris des ex-petits amis jaloux et des problèmes conjugaux.

Le duo de comédie s’est fait un nom pour son humour bas qui est simultanément destiné à satiriser ledit humour et dans les deux premiers épisodes de la première saison de six épisodes, ils tournent le bouton jusqu’à 11 pour chaque blague de leur répertoire , ainsi que la satire brillante de nombreux tropes du genre public. Le pilote voit la vie parfaite d’Eric plongée dans le chaos alors que le copain de l’armée de Tim et Brad, le chéri de Megan, viennent vivre à la Beef House. Son histoire semble arrachée à une sitcom des années 80 et il ne fait aucun scrupule à quel point la séquence des événements est boiteuse et incroyable pour la vie réelle tout en jetant leur humour torride, de Brad plongeant dans le tiroir à sous-vêtements de Megan à Eric lui offrant un sex toy elle aime plus que son mari.

Le matériel est encore amélioré par le travail de sa petite distribution, qui réussissent tous bien dans leurs rôles individuels, même si certains ne sont pas aussi utilisés dans les deux premiers épisodes qu’ils pourraient l’être, à savoir Megan de Jamie-Lynn Sigler. le Sopranos l’alun a clairement un bon timing et une livraison comiques et pourrait briller dans les épisodes futurs dans le personnage délibérément en carton de la malheureuse épouse, mais les deux premiers épisodes semblaient définitivement être injustement laissés de côté.

Dans l’ensemble, la dernière collaboration de Tim et Eric Beef House peut ne pas convertir de nombreux nouveaux arrivants à l’humour décalé et décalé du duo, mais pour ceux qui sont déjà fans des deux ou d’humour similaire, il est sûr de livrer tous les rires qui font rire dans ses épisodes de 12 minutes.

Beef House est programmé pour la première sur Adult Swim le dimanche 29 mars à 21h15. TVP.