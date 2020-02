Évaluation:

2/10

Jeter:

Michael Peña comme Mr. Roarke

Maggie Q en tant que Elena

Lucy Hale comme Melanie

Austin Stowell comme Sonja

Jimmy O. Yang en tant que Brax

Ryan Hansen comme JD

Michael Rooker comme Morgan

Réalisé et co-écrit par Jeff Wadlow

Revue de Fantasy Island:

Cela fait 15 ans que le public a été initié à l’esprit de l’écrivain / réalisateur Jeff Wadlow dans le critique fustigé Cry / Wolf et dans les années qui ont suivi, il a tout essayé, du partisan des arts martiaux de 2008 Ne cèdez jamais à l’adaptation du roman graphique de 2013 Kick Ass 2 et la comédie d’action Netflix de 2016 Véritables mémoires d’un assassin international. En 2018, il s’est associé à Blumhouse Productions pour retourner à l’horreur avec la dirigée par Lucy Hale Action ou Vérité et bien qu’il ait été démoli par les critiques, ce fut un fracas au box-office et a contribué à cimenter la relation de travail entre le studio indie et nous a donné une horreur en repensant la série emblématique Fantasy Island, et encore une fois, il a laissé tomber le ballon si fort que le sol s’est effondré en dessous.

La réimagination suit un groupe de personnes, toutes avec de sombres secrets dans leur passé, alors qu’elles sont amenées à l’escapade en titre après avoir remporté un concours et se voient offrir la chance d’une vie par le charismatique M. Roarke d’apporter chacun de leurs fantasmes à la vie, le seul avertissement étant qu’une fois qu’un fantasme commence, le client doit le voir jusqu’à sa fin naturelle et qu’il ne lui est permis d’avoir qu’un seul fantasme. Mais au fur et à mesure que leurs fantasmes commencent, les événements sombres commencent à s’introduire et ils réalisent que les choses ne sont pas aussi excitantes qu’elles sont apparues initialement.

La série originale avait certainement la possibilité de conduire à certaines terreurs, avec son thème sous-jacent de “Faites attention à ce que vous souhaitez”, et Wadlow fait certainement de son mieux pour répondre à ces alertes, le problème est sa dépendance excessive à l’égard des alertes de saut et le manque de les mettre en place de façon suspensive. Dès qu’un personnage entre dans une nouvelle zone ou pense voir quelque chose de terrifiant, il quitte tout aussi rapidement l’écran, ne laissant au public aucun type de visuels terrifiants à coller dans sa tête jusqu’au prochain moment de «gotcha». Lorsque le film commence à s’approcher de sa conclusion, la tension commence à monter et les personnages font face à ce qui devrait être l’ennemi le plus émotif de tous: des apparitions zombies de personnes mémorables dans leur vie.

Les problèmes avec le film ne résident certainement pas dans son rythme, ni même dans son humour – sur lequel je dois désespérément revenir – mais dans l’histoire et l’écriture du film, ainsi que ses peurs. Chaque fois que le film utilise un trope bien porté par le genre de l’horreur, il le fait, des sosies maléfiques combattant leurs véritables homologues aux agresseurs aux yeux noirs aux lignes apparemment positives persistantes sans suivi pour créer un sentiment “subtil” de menace et préfiguration pour les personnages et le public.

Quand le film n’est pas terne et que l’histoire ne se complique pas davantage … attendez, correction, lorsque le film EST terne et que l’histoire devient un non-sens alambiqué, c’est quand le film brille comme il n’était pas destiné à: une œuvre d’art hilarante dans la même veine que celle de Tommy Wiseau La chambre. De son dialogue maladroit et sur le nez à ses points d’intrigue prévisibles et ses tentatives d’effarouchement à bas prix et de construction atmosphérique, au moment où j’ai commencé à rire de l’incrédulité de sa terreur, je ne pouvais pas m’arrêter de rire à chaque révélation de l’intrigue et à chaque effort pour fais moi peur.

L’un des meilleurs et des pires éléments du film est venu dans chaque tentative de faire référence à sa source, y compris l’emblématique «L’avion! L’avion!” phrase prononcée par Tattoo (Hervé Villechaize) et le téléphone classique dans le bureau de M. Roarke. On dirait que cela devrait être un grand honneur pour les fans de la série originale, mais plutôt que de se sentir comme un clin d’œil subtil à ce qui est arrivé avant, cela ressemble plutôt à une tentative forcée de rappeler aux gens qu’il s’agit d’une version différente de quelque chose qui est surtout supérieur. Sans gâcher l’élément lui-même, une torsion majeure de l’intrigue dans le film n’est pas seulement l’une des parties les plus prévisibles de celui-ci, mais aussi la tentative la plus digne de gémissement et de délire de se connecter au matériau source.

Globalement, cela peut être l’un des efforts les plus faibles de Blumhouse ces derniers temps, même avec Noël noir à l’esprit, mais d’une manière étrange, il est plutôt racheté par son hilarité involontaire qui imprègne tout le temps d’exécution de 110 minutes, ce qui en fait un type différent d’expérience de divertissement qui pourrait être apprécié avec un groupe d’amis et peut-être un verre … ou cinq . En fait, je pars faire quelques jeux à boire pour regarder ce film!