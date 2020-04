Évaluation:

9/10

Jeter:

Hermione Corfield comme Siobhán

Connie Nielsen comme Freya

Dougray Scott comme Gerard

Ardalan Esmaili comme Omid

Olwen Fouéré comme Ciara

Jack Hickey comme Johnny

Elie Bouakaze comme Sudi

Revue de la fièvre de la mer:

Le genre d’horreur psychologique a toujours été l’un des sous-genres les plus exaltants du cinéma lorsqu’il est géré correctement, avec tout de Le phare à La chose à 10 Cloverfield Lane étant des exemples notables et maintenant le thriller de science-fiction maritime Fièvre de la mer a failli atterrir dans cet échelon supérieur de qualité grâce à un script incroyablement précis et une direction serrée de Neasa Hardiman dans ses débuts.

Écrit et réalisé par Hardiman, le film se concentre sur Siobhán (Corfield), une étudiante silencieuse en biologie marine qui préfère passer son temps dans un laboratoire entouré de travail que de socialiser avec ses pairs. Sa bulle sociale éclate lorsqu’elle est forcée d’endurer une semaine sur un chalutier de pêche en lambeaux pour un devoir de classe et se retrouve en désaccord avec l’équipage soudé composé du capitaine Gerard (Scott), de sa femme et du co-capitaine Freya ( Nielsen) et les membres de l’équipage Omid (Esmaili), Ciara (Fouéré), Johnny (Hickey) et Sudi (Bouakaze). Mais alors que dans l’Atlantique profond, ils se retrouvent piégés alors qu’une forme de vie insondable piège le bateau et l’équipage succombe lentement à une étrange infection, conduisant Siobhán à surmonter son aliénation et son anxiété pour gagner leur confiance avant qu’il ne soit trop tard.

Bien que les personnages ressemblent tous au départ à des découpes en carton de tropes bien usés, plus le public les connaît à travers les yeux de Siobhán de Corfield, plus nous constatons que Hardiman a créé des personnages réellement complexes qui vont plus loin que ce qui semble à la vue. En faisant de l’étudiante timide et apparemment conservatrice le principal lien du public avec l’histoire, nous nous sentons tout aussi enclins qu’elle à faire des suppositions sur l’équipage de l’étiquette de chiffon, à savoir le diplômé en génie travaillant sur le navire, et la configuration fonctionne pour aider à développer l’équipage passé leurs stéréotypes.

Deux des personnages les plus fascinants du petit ensemble sont Siobhán de Corfield et Freya de Nielsen, qui, malgré leur présence parmi les hommes les plus «machos» sur un bateau, se révèlent être les plus forts et les plus puissants du groupe. L’évolution d’un personnage calme et timide au héros déterminé évoque de bons souvenirs du rôle légendaire de Sigourney Weaver en tant qu’Ellen Ripley dans le Extraterrestre franchise, cherchant toujours à assurer la préservation de la race humaine plutôt que sa propre survie. Même sans savoir que l’équipage est comme leur propre petite famille, la façon dont Freya se transporte sur le navire et fait respecter son autorité est une merveilleuse subversion d’un co-capitaine féminin obtenant moins de pouvoir que son homologue masculin. Elle n’est jamais considérée comme inférieure ou inférieure à Gérard, mais souvent elle est plus rapidement considérée comme le véritable leader du bateau et il est dépeint à la perfection.

Lorsque le film n’offre pas de personnages vraiment intéressants, il livre certains des frissons les plus tendus et les plus palpitants de la claustrophobie que seuls rivalisent avec la vedette Willem Dafoe / Robert Pattinson susmentionnée et le classique monstre John Carpenter. De la tension initiale d’avoir un hareng rouge littéral à bord de son navire à la paranoïa qui se développe lentement parmi le groupe alors que l’infection inconnue se propage à travers eux, Hardiman augmente la tension en gardant la caméra à proximité pendant que l’équipage explore le ventre du bateau et commencer à tourner les uns sur les autres.

L’exploration des terreurs des profondeurs, à savoir la créature elle-même, n’est pas aussi horrible que La chose ou aussi viscérale que le thriller des monstres des grands fonds de cette année Sous-marin, mais se révèle plutôt ambiguë et obsédante. Le peu de temps d’écran consacré au monstre lui-même se révèle être une bénédiction déguisée, car il se connecte aux curiosités scientifiques de Siobhán et à sa capacité à essayer de le fonder dans la réalité tout en aidant à attiser le feu qui est la méfiance du jeune étudiant l’équipage. Son design n’est pas aussi mis en valeur qu’il devrait l’être, car c’est une idée intrigante d’un calmar jamais vu auparavant avec des bras d’une beauté inquiétante rappelant les anguilles qui, malgré leur nature convaincante, s’avèrent plus subtilement dangereux que certains grandes terreurs de monstres.

Si la tension s’avère décevante pour certains, les performances à elles seules portent certainement au cinéma à un niveau supérieur, Corfield offrant une performance de plomb calme mais puissante dans l’une des meilleures héroïnes que le genre ait vues depuis des années tandis que Nielsen domine presque toutes les scènes qu’elle apparaît dans. Les pistes féminines sont soutenues par de solides performances de leurs homologues masculins, à savoir Scott, qui livre l’un de ses virages les plus forts depuis des années.

Fièvre de la mer Ce n’est peut-être pas le volet le plus original dans les genres de science-fiction d’horreur psychologique, mais grâce aux fortes performances de sa distribution, à une direction incroyablement claustrophobe et à un beau sens de la paranoïa qui fait avancer les personnages complexes, ce n’est pas un film à manquer.