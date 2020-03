Revue de la Panthère Noire | À l’affiche Disney Plus

“Wakanda Forever!” Avec cette phrase, le super-héros le plus inclusif de l’univers cinématographique Marvel est né. Et, le meilleur univers des films de super-héros actuellement en production s’est un peu amélioré.

“Black Panther” est votre film d’histoire d’origine de super-héros typique. Nous découvrons le mythe de Black Panther, sommes réintroduits dans T’Challa; l’actuel Black Panther, et découvrez les batailles tribales dans son pays d’origine, Wakanda, tout en découvrant la menace extérieure fournie par le propre cousin de T’Challa, Erik “Killmonger” Stevens.

L’histoire est remarquablement bien faite. Nous voyons T’Challa monter sur le trône en tant que roi de Wakanda, prendre le manteau de Black

Panther, puis perd son chemin en découvrant Killmonger et la vie que Killmonger a été contraint de vivre par le père de T’Challa, T’Chaka.

“Black Panther” est un film merveilleux qui fonctionne très bien en tant que film autonome et dans le cadre du MCU. Vous n’avez pas besoin de voir les autres films MCU pour savoir ce qui se passe dans “Black Panther”. Mais, vous devez voir “Captain America: Civil War” pour en savoir plus sur les introductions de T’Chaka et T’Challa. Quand c’est fait, vous pouvez profiter de “Black Panther” seul, ou vous pouvez vous préparer pour sa prochaine apparition dans “Avengers: Infinity War” de Marvel qui est taquiné par l’apparition du soldat d’hiver à la fin du film.

“Black Panther” est le premier film du MCU à présenter une distribution à prédominance afro-américaine. Chadwick Boseman, Michael B.Jordan, Winston Duke, Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright et Forest Whitaker offrent tous de magnifiques performances qui vous font croire que vous êtes dans ce monde fictif de Wakanda.

En particulier, la performance de Jordan en tant que Killmonger ramène chez lui sa dichotomie. Killmonger déteste la façon dont ses ancêtres et ceux de T’Challa ont caché leurs richesses au monde et laissé tant de gens seuls qui auraient pu utiliser leur aide tous au nom de se protéger. Killmonger est un homme mauvais conduit par un motif honorable. Le Wakanda est un pays riche qui se présente comme faisant partie du tiers monde. Killmonger, qui est le fils du frère de T’Chaka, a été abandonné aux États-Unis quand il était enfant lorsque T’Chaka a tué son propre frère pour avoir tenté d’aider les autres et risqué de révéler le secret de Wakanda. Killmonger a trouvé le corps de son père et cela l’a changé à jamais.

Malgré ses actions diaboliques, Killmonger est capable de se rendre à T’Challa et de le convaincre de changer la direction de Wakanda pour l’avenir. J’aime à quel point la motivation de Killmonger est honorable, mais ses actions ne le sont pas. Cela nous enseigne que les fins ne justifient pas toujours les moyens, mais même quelqu’un qui est tombé dans le piège du méchant peut encore enseigner au héros une leçon précieuse. C’est une histoire qui ne peut vraiment pas être racontée avec un casting caucasien.

Chaque fois que je regarde ce film, je suis assise ravie et captivée. La narration est incroyable. Les performances sont envoûtantes. Si je veux regarder un film MCU autonome, je peux le regarder et ne pas me perdre. Pourtant, si je veux me sentir connecté à l’histoire globale du MCU, cette inclusion est là. C’est une balade amusante du début à la fin et une course que j’adore.

Classement: 5 étoiles sur 5.

Que pensez-vous de «Black Panther» et de son emplacement global au sein du MCU?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.