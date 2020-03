Revue de la saison 3 de «Station 19»: retombée de «Grey’s Anatomy»

Quand il a été annoncé que Grey’s Anatomy et Station 19 changeaient de créneau horaire, en partie pour faciliter plus de croisements, j’avoue avoir grogné. Je l’ai même fait sur papier. Comme beaucoup de téléspectateurs de Grey, je me sentais comme si je n’étais pas invité ou encouragé à me connecter à ses retombées autant que j’étais forcé. Pour aggraver les choses, ma réaction au petit morceau de Station 19 que j’avais déjà vu (de retour dans la saison 1) avait été, au mieux, tiède.

Mais je suis aussi heureuse qu’un pompier un jour de pole pour avoir maintenant un tuyau pour diminuer mon indignation, parce que quelque part le long de la ligne – peut-être quand la showrunner de Grey, Krista Vernoff, a repris la ramification? – le spectacle a pris feu. Donc, quand j’ai recommencé à regarder avec la première de la saison 3, de peur de manquer un point clé de l’intrigue de Grey, je l’ai un peu creusé (à vrai dire, moins le «un peu»).

Au début, je pensais peut-être que je l’appréciais plus ces jours-ci car, entre les échantillonnages de la Station 19, Grey’s m’avait amené à connaître et à adorer quelques-uns des premiers intervenants du spin-off: la machine à charisme Barrett Doss, Vic (qui a fait des merveilles pour Jackson après la débâcle de Maggie) et le doyen d’Okieriete Onaodowan (qui est aussi adorable qu’un ours en peluche avec des biceps de la taille d’un ballon de football). Ce n’est pas pour ça que je suis soudainement si passionné pour la série, cependant. Au moins, ce n’est pas la seule raison.

Des histoires tièdes comme le triangle Jack / Andy / Ryan sont mortes et enterrées (tout comme Ryan). À leur place se trouvent des complots qui brûlent plus intensément, comme l’attraction contrariée entre Andy et Sullivan (qui permet à Jaina Lee Ortiz et Boris Kodjoe de déclencher des détecteurs de fumée à chaque fois que leurs personnages échangent des regards), et la mauvaise aventure de Jack avec son ennemi juré ” épouse. Et la disparition imminente du père d’Andy, l’ancien capitaine vénéré de la caserne de pompiers, promet d’être une affaire de trois Kleenex, surtout si Andy apprend à l’avance que Pruitt a appelé Ryan chez lui à Seattle et dans sa tombe.

Heck, le spectacle a même compris comment jouer Maya fraîchement promue de Danielle Savre comme un âne dur au lieu de difficile à aimer; son flirt naissant avec Grey’s Carina ne manquera pas d’aider à cet égard. Et si la série continue à se croiser de façon romantique – et pourquoi pas? – Peut-être que le doux et stable Travis de Jay Hayden peut être le gars qui aide Levi de Grey à ramasser les morceaux quand sa relation avec Nico finit de s’effondrer? (Aussi grand que moi un booster “Schmico”, l’écriture est sur le mur en ce qui concerne leur avenir, n’est-ce pas?)

Mais je m’égare. Je le fais quand je suis enthousiaste, et, à ma grande surprise, je suis enthousiaste à propos de Station 19. À tel point que, aussi étrange que cela puisse paraître, j’ai presque envie de dire merci à ABC de m’avoir armé pour le revoir . Vous aviez raison, j’avais tort – c’est devenu non seulement meilleur que ce qu’il était; sexy, zippy, drôle et sincère, il est tout simplement bon.

LA LIGNE INFÉRIEURE TVLINE: Après être passé d’un scintillement à un feu à quatre alarmes entre les saisons 1 et 3, Station 19 mérite un second regard.