Revue de la Trolls World Tour

Évaluation:

7/10

Jeter:

Anna Kendrick comme Poppy

Justin Timberlake en tant que branche

Rachel Bloom comme Barb

James Corden comme Biggie

Ron Funches comme Cooper

Kelly Clarkson en tant que Delta Dawn

Anderson .Paak comme Prince D

Sam Rockwell comme Hickory

George Clinton en tant que King Quincy

Mary J. Blige comme Queen Essence

Écrit par Jonathan Aibel, Glenn Berger, Maya Forbes, Wallace Wolodarsky, Elizabeth Tippet

Réalisé par Walt Dohm et David P. Smith

Cliquez ici pour commander Trolls World Tour en Premium VOD!

Résumé

Poppy et Branch découvrent qu’il y a six tribus trolls différentes réparties sur six terres différentes. Chaque tribu est également consacrée à six types de musique différents – funk, country, techno, classique, pop et rock. Lorsque les rockeurs Queen Barb et King Thrash se sont mis à détruire l’autre musique, Poppy et Branch se lancent dans une mission audacieuse pour unir les trolls et empêcher les diverses mélodies de disparaître.

Ce qui a fonctionné:

Trolls World Tour se sent comme une bender acide trippy enveloppé dans de la barbe à papa et poussé au bord avec une bande-son de la culture pop sauvage regorgeant de morceaux classiques (et pas si classiques). Les chansons sont agréables, l’animation superbe; et le casting de voix, composé d’Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Cordon et Sam Rockwell (?) semblent savourer le non-sens.

Et c’est ce que ce film est: un non-sens. Un non-sens moelleux, mais un non-sens tout de même. Les adultes peuvent avoir besoin de quelques verres de vin pour succomber à la folie, mais les petits apprécieront les manigances sauvages et colorées exposées. Au moins le mien l’a fait.

L’histoire – quelque chose à propos d’un troll rock et de la chaîne de prédilection du destin – dards de battement en battement, s’arrêtant seulement occasionnellement pour offrir un léger sursis avant de nous rebondir sur une autre pièce sauvage composée d’humour stupide et inoffensif et de beaucoup, beaucoup de hurlements. Il y a une histoire d’amour à moitié cuite dans laquelle Branch tente de courtiser Poppy malgré une incapacité à vraiment se connecter avec elle; et un autre complot secondaire sur Cooper partant pour trouver plus de créatures qui lui ressemblent. Je vous laisse deviner comment ces scénarios se déroulent.

Bien sûr, les points de tracé sont conçus pour créer de grands nombres musicaux. Ces trolls veulent chanter, bon sang! Et ils chantent. Les anciens membres du casting Anna Kendrick et Justin Timberlake parcourent un certain nombre de chansons, y compris un riff amusant sur «Girls Just Wanna Have Fun» de Cyndi Lauper, «Good Vibrations» de Marky Mark, et une demi-douzaine d’autres.

Ne vous inquiétez pas. Il y a aussi plein de blagues. Mes enfants ont ri quand un troll a donné naissance à un autre troll miniature via ses cheveux géants – ne demandez pas! – et rugit à l’endroit où M. Dinkles, une petite créature ressemblant à un ver avec une expression de visage, semblait mort et était à quelques centimètres du ciel avant qu’un autre personnage ne le ramène à la lumière.

Dans la folie se trouve un commentaire unique sur la musique (indice: la musique pop craint, la musique country est un downer, le jazz doux pousse les auditeurs au bord de la folie et la musique rock) .Les cinéastes n’explorent que partiellement, optant plutôt pour les épreuves «C’est bien d’être différent» moral qui a inexplicablement pris cinq écrivains à craquer. Il y avait sûrement quelque chose de plus original que ces gens auraient pu proposer pour défier nos jeunes.

Je digresse.

Comme une diversion douce pour les enfants, Trolls World Tour fait le travail. L’animation scintille et le film file avec énergie à revendre. Avec tous les drames récents, qui peut s’opposer à passer 90 minutes avec des personnages qui parlent avec des mots comme «sucre» et combattent les problèmes de câlins?

Ce qui ne fonctionne pas

Trolls World Tour est l’un de ces films animés qui feront que les parents apprécieront vraiment Pixar. (Regarder En avant. Sérieusement.) Malgré ses visuels voyants, ces jouets miniatures n’ont rien d’unique à dire ou à faire, car cela nécessiterait de prendre une sorte de risque. Au lieu de cela, nous nous retrouvons avec un complot fade composé du type de conclusions morales généralement réservé à un spécial du samedi après-midi, des personnages ternes et des gags de culture pop fatigués. (Qui a laissé sortir les chiens? Vraiment?)

Les réalisateurs Walt Dohrn et David P. Smith jettent tout – blagues, chansons, gags visuels – à l’écran, probablement à la demande du nombre absurde de producteurs, spécialistes du marketing et écrivains impliqués dans le projet, dans l’espoir de quelque chose – une référence de la culture pop , un pet, un crack, n’importe quoi – glane quelques rires. Voici un film qui veut désespérément être aimé de tout le monde, et il ne plaira donc probablement à personne d’autre qu’aux très jeunes.

Snark de côté, je dis tout cela même si je comprends Trolls World Tour n’est pas un film conçu pour répondre aux vieillards amers comme moi. Trolls World Tour est un film pour enfants. De très jeunes enfants. Et bon, je comprends. J’ai grandi en pensant Bébé: secret de la légende perdue était le plus grand film jamais réalisé, ou du moins à égalité avec King Kong Lives. Les enfants ne regardent pas un film comme Trolls pour découvrir les secrets de leur existentialisme personnel, les enfants regardent ces films parce qu’ils sont brillants et brillants, bruyants et drôles; et parce que les personnages à l’écran rotent parfois ou disent quelque chose d’une voix maladroite.

Pas de jugement. Je regarde le football parce que (voix montagnarde) ça a l’air vraiment cool quand ils se frappent très fort.

Alors, alors que le critique en moi veut écrire encore mille mots sur la façon dont nos enfants méritent mieux, l’enfant en moi crie: «Éclairez-vous! C’est un film des Trolls basé sur une ligne de jouets. Qu’est-ce que vous attendiez? Oh regarde! Le visage de cette montgolfière a fait une drôle de tête! »

En résumé:

Une intrigue terne et un humour simple Trolls World Tour de jamais monter au-delà d’un divertissement légèrement engageant, mais la bande-son remplie de pop et l’animation colorée devraient retenir l’attention des plus jeunes pendant environ une heure. C’est une heure de moins qu’ils passeront à vous frapper le visage. Prendre plaisir!