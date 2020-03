Revue de l’année des archives de SCP – Dégoûtant sanglant

Au début de ce mois, nous avons sorti le premier épisode de la Saison Deux des Archives SCP, et marque aujourd’hui un an depuis que nous avons lancé la série! Même si la série vient juste de tourner, c’est quelque chose que Jon Grilz (de notre émission sœur, Creepy et SCP Archive Host) a en préparation depuis 2017!

J’avais travaillé avec Jon sur une petite poignée d’épisodes effrayants quand il commençait à peine, puis je me suis concentré sur le spectacle de mon équipe, qui était un drame audio appelé Aftershocks, où j’ai d’abord travaillé avec Tom Rory Parsons (notre compositeur) . Après avoir terminé cette émission et testé les eaux avec quelques nouveaux scripts, fin 2018, je suis passé devant un post Reddit aléatoire, me renseignant sur un podcast SCP.

Cela semblait aussi bon signe que n’importe quel autre, alors j’ai envoyé un message à Jon, nous avons présenté l’émission à Bloody Disgusting, et quelques mois plus tard, nous avons fait la première!

Pendant ce temps, SCP Archives a gagné une base de fans importante et fidèle!

Avec un peu moins de 500 avis et une moyenne de 5 étoiles, je suis fier de dire que c’est le podcast le mieux noté que j’ai jamais lancé! Plus important encore, les gens qui ont écouté au début, sont toujours à l’écoute, ce qui nous a valu l’une des meilleures machines à sous de la catégorie Science Fiction d’Apple Podcast!

Le soutien ne s’est pas arrêté là, mais lorsque les Audio Verse Awards sont arrivés, nous avons remporté un prix du meilleur thème, grâce à Tom et, bien sûr, à nos fans!

Mais peut-être que le plus grand jalon a été de dépasser notre objectif de téléchargements dix fois!

Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous, nos fans!

Je ne peux vraiment pas vous dire à quel point nous vous apprécions d’écouter, de partager et de prendre soin de notre émission. Je suis très excité à l’idée d’approfondir la deuxième saison, de lancer de nouvelles cartes postales passionnantes et de poursuivre nos soirées communautaires!

Voici pour une autre année.