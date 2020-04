Revue de l’épisode 3 de Disney Insider

«Disney Insider» est de retour pour nous donner un aperçu de ce qui se passe à l’intérieur de la Maison de la souris. L’épisode de cette semaine met en lumière la nouvelle série originale de Hulu; «Little Fires Everywhere», le documentaire DisneyNature; “Elephant” et la reprise du groupe Dcappella de la chanson “Eye to Eye” de “A Goofy Movie”.

Ces fonctionnalités restent très informatives sur les projets Disney à venir et les jalons importants à travers de nombreuses avenues Disney. Mais, ils ont toujours l’impression qu’ils pourraient être des fonctionnalités supplémentaires sur les projets eux-mêmes ou une série de courts métrages plutôt que trois courts métrages dans un seul épisode.

Mon préféré cette semaine est le numéro Dcappella. Le talent de ces chanteurs qui travaillent ensemble pour créer de la musique avec juste leurs voix transparaît. Et, avec “A Goofy Movie” célébrant le 25e anniversaire de sa sortie en salles début avril, il est parfaitement logique pour cette équipe de musiciens talentueux de s’attaquer à l’une des chansons du film. Malgré le talent qui brille, ça ne me donne pas envie de sortir et d’acheter un album de Dcappella. Cela me donne envie de revoir «A Goofy Movie».

J’ai également été intrigué par la fonctionnalité de «Little Fires Everywhere». Étant donné le forfait de Disney avec Disney + et Hulu aux États-Unis, il est logique de se concentrer également sur les productions Hulu. Le producteur de la série a montré des clips du pilote à l’auteur du livre dans lequel la série est basée. Les clips eux-mêmes sont quelque peu intéressants, mais voir la réaction de l’auteur contribue grandement à promouvoir la série. Si l’auteur du matériel source soutient un projet, cela peut rendre le projet plus attrayant pour le spectateur. Le seul problème que j’ai, c’est que Hulu n’est pas disponible dans la plupart des pays. Disney + est désormais une plate-forme mondiale, mais la plupart des fonctionnalités semblent trop centrées sur l’Amérique. Idéalement, Disney sera en mesure d’étendre Hulu dans plus de pays sur la ligne pour donner à ceux-ci une sensation plus globale.

Je me méfiais un peu du long métrage faisant la promotion de «Elephant». J’ai regardé le documentaire lors de sa première sur Disney + la semaine dernière, et je n’étais vraiment pas fan. Cette fonctionnalité a examiné la relation des éléphants et des abeilles et comment les médecins utilisent certaines des plus petites créatures du monde pour aider à sauver certaines des plus grandes. C’est un angle convaincant. Je préfère voir ce documentaire que celui que DisneyNature a dévoilé la semaine dernière.

Dans l’ensemble, cette semaine, la série a fait son travail. Je me suis éloigné de regarder l’épisode avec l’envie de voir “A Goofy Movie” et “Little Fires Everywhere”. Si je n’avais pas déjà regardé “Elephant”, ce court-métrage me donnerait envie de le voir. Ce sont de belles fonctionnalités en coulisses qui rendront ces productions plus agréables pour le public.

Classement:

Épisode: 3,5 étoiles sur 5

Série: 3. 5 étoiles sur 5

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

