Revue de Pixar | À l’affiche Disney Plus

Le dernier film de Pixar est Onward, se déroule dans un monde fantastique de banlieue, qui présente deux frères elfes adolescents, interprétés par Chris Pratt et Tom Holland, qui se lancent dans une quête extraordinaire pour passer une dernière journée avec leur défunt père.

Onward est un film de voyage en copain amusant, avec beaucoup de moments de comédie, en particulier les plaisanteries entre les deux frères. Il y a beaucoup d’autres grands moments amusants tout au long du film, bien qu’il semble souvent trop s’appuyer sur des gags de style “Week-end à Bernies” pour faire face à leur père qui n’est qu’une paire de jambes.

L’idée de passer une journée avec un perdu est intrigante, il y a évidemment un moment vraiment émouvant à la fin, qui m’a fait pleurer à plusieurs reprises alors qu’elle m’a mis la corde sensible, même si cela a pris beaucoup de temps pour arriver à ce point.

Personnellement, je me suis beaucoup plus connecté au personnage du grand frère de Chris Pratt, Barley, à son amour de tout ce qui est magique, à sa camionnette et à sa nature geek. J’aime aussi son attitude envers son petit frère, il ne veut rien de plus que de s’occuper de lui. Il apporte le plaisir, la comédie et le cœur au film.

Mais Onward souffre juste d’être un film moyen, il y a de bons moments mais il manque quelque chose de spécial qui me donnerait envie de revenir en arrière et de le regarder à nouveau.

Bien qu’Onward soit un bon film, j’ai généralement l’impression que Pixar fait avancer l’animation avec chaque film, que ce soit avec quelque chose de techniquement incroyable ou avec une histoire unique, Onward n’y parvient pas.

En raison de la crise du coronavirus causant des cinémas dans le monde entier, Onward a vu son potentiel au box-office réduit à rien, alors Disney a décidé de sortir le film sur Disney +, quelques semaines seulement après sa sortie initiale. Cette situation unique donne à regarder le film une sensation de nouveauté, car il n’aurait pas dû être sur Disney + avant peut-être Thanksgiving.

Onward est un film vraiment agréable, c’est une recommandation facile à tous les abonnés Disney +. Il y a de bons moments et une belle histoire, mais ne vous attendez à rien de révolutionnaire.

Note 4 sur 5.

