Revue des possesseurs: Sundnace 2020 – / Film

Baigné de sang et de sang, et sans relâche agressif, Brandon Cronenberg«S Possesseur ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant. C’est une œuvre singulière – si horrible, si unique et si brutale qu’elle en épatera certains et en dégoûtera d’autres. C’est un film sur l’extinction de l’humanité et l’embrassement de la sauvagerie. La philosophie de Possessor est celle du carnage. De couper les liens avec les choses qui vous rendent humain et de revenir au prédateur intérieur.

Situé dans un monde froid qui allie technologie futuriste et esthétique vintage, Possessor est l’histoire d’une femme qui se met dans la tête des gens. Au sens propre. Tasya Vos (Andrea Riseborough) est un tueur à gages, mais elle ne fonctionne pas normalement. En fait, elle ne tue techniquement personne du tout. Au lieu de cela, elle travaille pour une entreprise qui a trouvé un moyen d’implanter la conscience de Vos dans les autres. Une fois embauchée pour un travail, elle habite le corps d’un sujet, puis commet un meurtre contre rémunération, puis s’échappe facilement en forçant le sujet à se suicider. C’est le crime parfait, et Vos en revient à une science. Elle est comme un grand acteur qui étudie leurs sujets pour entrer dans le personnage. Nous la regardons regarder les gens qu’elle va bientôt posséder, répétant leurs phrases comme si elle répétait des lignes.

Vos est considérée comme le meilleur agent de l’entreprise, mais elle montre des signes d’instabilité. Ses meurtres sont devenus notablement plus sauvages, et pourtant elle aspire toujours à un semblant de vie normale avec son mari et son enfant séparés. Elle envisage même de prendre un peu de temps pour se reconnecter avec eux, mais change rapidement d’avis et accepte un nouveau concert.

Il lui faut habiter le corps de Colin (Christopher Abbott), un jeune homme sur le point de se marier dans une famille aisée. Le plan est de faire assassiner Colin son futur beau-père et sa fiancée pour qu’un autre parti hérite d’une fortune, et après quelques manœuvres, Vos est bientôt dans l’esprit et le corps de Colin. Elle le contrôle, mais elle se retrouve aux prises avec cette mission alors qu’elle succombe à des attaques mentales débilitantes que Cronenberg affiche avec des images clignotantes, stroboscopiques et cauchemardesques.

Pendant ce temps, le vrai Colin est toujours quelque part à l’intérieur, et un événement survient finalement où Colin a du mal à reprendre le contrôle de lui-même tandis que Vos se bat pour se réveiller. On peut établir des liens entre cette prémisse et des films comme Inception, mais Cronenberg fonctionne à un niveau complètement différent. Ce n’est pas un travail conçu pour faire vibrer et divertir. Au lieu de cela, il est méticuleusement conçu pour horrifier. La violence exposée ici est graphique à l’extrême, mais elle ne semble jamais caricaturale. Ce n’est pas un film d’horreur, c’est autre chose – plein de gros plans d’horribles blessures par coup de couteau, des dents arrachées de sa bouche qui saigne et des corps complètement effacés au-delà de la reconnaissance humaine. Possesseur célèbre-t-il cette brutalité ou la glorifie-t-il? Non. Cela ne fait que le souligner et nous montrer à quel point les êtres humains peuvent être inhumains.

Riseborough est probablement grand comme Vos, un tueur luttant contre sa nature, mais Possessor met Abbott au centre. Cette performance délicate exige que l’acteur soit à la fois son propre personnage et aussi le personnage de Risbeborough habitant son corps. Abbott est d’abord cool et recueilli avant de sombrer dans une panique en sueur et désespérée.

Les événements de Possessor embrassent l’horreur corporelle, ce qui implique qu’un penchant pour une telle chose existe dans la famille Cronenberg – Brandon est le fils de David. Mais le fils n’imite pas le père ici. Il opère à son propre niveau. Le plus jeune Cronenberg a déjà fait preuve de talent avec le méchant Antiviral, mais Possessor se sent comme le travail de quelqu’un qui prend tout son sens. La direction de Cronenberg est précise et contrôlée, pleine de cadrage serré. Même lorsque le sang n’éclabousse pas sur l’écran, nous sommes toujours inquiets.

Alors que Possessor s’approche d’un point culminant, il laisse sa marque sur le spectateur. Il y aura sans aucun doute beaucoup de téléspectateurs consternés et repoussés par ce que Cronenberg a créé ici, et ça va. Possessor n’est pas un film pour tout le monde. Et c’est ce qui le rend si spécial et passionnant.

/ Classement du film: 10 sur 10

