Revue «Hillary»: Documentaire Hulu sur Hillary Clinton, Bill Clinton

Est-il même possible de regarder un documentaire sur Hillary Clinton sans y apporter ses préjugés politiques préconçus? Probablement pas, alors permettez-moi d’être franc au sujet du mien.

J’ai voté pour Hillary en 2016… mais j’ai aussi voté pour son adversaire lors de la primaire de cette année et plus tôt en 2008. J’ai été élevée dans une famille résolument conservatrice, et dans les années 90, Hillary Clinton était essentiellement l’Antéchrist. Alors que je grandissais et devenais un démocrate libéral, mes opinions politiques ont commencé à s’aligner sur les siennes – mais je ne l’ai jamais pleinement réchauffé en tant que personne. Cette personnalité publique compliquée est au cœur de Hillary de Hulu (débutant le vendredi 6 mars), un documentaire de quatre heures qui examine son histoire de vie dans les moindres détails. J’ai vu les quatre heures, et c’est remarquablement détaillé et parfois révélateur, mais quelques faux pas l’empêchent d’être vraiment révélateur.

La réalisatrice Nanette Burstein (The Kid Stays in the Picture) retrace non seulement toute l’histoire de la vie de Clinton, de son éducation conservatrice dans la banlieue de Chicago à sa campagne présidentielle de 2016 contre Donald Trump, mais elle s’assoit avec Clinton elle-même pour une série de longs et intimes entretiens. Ces entrevues constituent l’épine dorsale d’Hillary, alors qu’elle raconte les nombreux jalons de sa vie et répond à des questions difficiles sur tout, de «ses courriels» à Benghazi, de Monica Lewinsky à Bernie Sanders. (Elle ne retient pas non plus Bernie: “Personne ne l’aime. Personne ne veut travailler avec lui. Il n’a rien fait.”)

Clinton est un sujet d’interview engageant – réfléchi, de bonne humeur, ouvert à admettre les erreurs passées – et Hillary plonge profondément dans son ascension vers la gloire et le pouvoir est certainement convaincant. Quand Hillary était une fille, une femme présidente n’était même pas considérée comme une possibilité, et son histoire de vie se double de l’histoire du mouvement des femmes en Amérique au cours des 70 dernières années. (De retour à l’école, elle a perdu la course à la présidence de classe à un garçon… qui lui a alors demandé de faire tout le travail.) En tant qu’épouse de Bill Clinton pendant ses jours au pouvoir, Hillary a été constamment critiquée pour être trop franche et trop féministe; elle a même été brûlée en effigie à un moment donné. C’est un rappel qui donne à réfléchir que, comme beaucoup de femmes au franc parler au fil des ans, elle a été injustement ridiculisée et diabolisée, et ce ridicule a influencé la façon dont beaucoup de gens (moi y compris) se sentent à son sujet à ce jour.

Hillary est à son meilleur quand elle remonte à quelques décennies: le passage sur le scandale Lewinsky est particulièrement révélateur, avec des réflexions franches de Bill et Hillary sur l’impact dévastateur qui a eu sur leur mariage. Mais le documentaire vacille un peu lorsqu’il se concentre sur des événements plus récents. Nous voyons beaucoup, beaucoup de séquences dans les coulisses de Clinton dans les tranchées de la campagne 2016, mais il semble trop tôt pour avoir la bonne perspective sur cette élection historique. (Nous n’avons même pas encore eu d’autre élection!) Clinton est ouverte sur la façon dont cette défaite a été douloureuse pour elle, mais elle n’a aucune réponse quant à la raison pour laquelle cela s’est produit. Elle semble toujours confuse d’avoir perdu, franchement, et le sage recul qu’elle peut appliquer ailleurs dans sa vie fait défaut ici.

Et tandis que Hillary promet d’être un portrait complet de sa vie, les points positifs l’emportent de loin sur les points négatifs. Les autres personnes interrogées sont des amis d’enfance, d’anciens membres du personnel ou des membres des médias pour la plupart sympathiques, sans presque aucune voix opposée incluse; Parfois, Hillary ressemble à une vidéo de campagne élaborée plutôt qu’à un examen clair de sa vie. Il y a de légères allusions aux possibles faux pas de sa campagne, mais ils sont rapidement balayés par une vague de pouvoir de bien-être féminin. Dans l’ensemble, Hillary est toujours un document historique fascinant, cependant, et nous oblige à confronter pourquoi nous sommes si attachés à cette femme, d’une manière ou d’une autre. Le regarder ne vous fera peut-être plus aimer… mais peut-être que cela vous aidera à mieux la comprendre.

THE TVLINE BOTTOM LINE: Hulu’s Hillary est un regard intimement convaincant sur une figure politique fascinante, bien que ce soit un peu unilatéral et manque de perspective.