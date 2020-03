Revue «Little Fires Everywhere»: Reese Witherspoon, Kerry Washington

Vous pouvez facilement regarder quelques scènes de Little Fires Everywhere, avec Reese Witherspoon dans le rôle d’une maman étroitement enroulée régnant sur une riche banlieue, et vous faire croire que vous regardez une nouvelle saison de Big Little Lies. Mais croyez-moi: vous ne l’êtes pas. L’adaptation de Hulu, qui débute mercredi 18 mars (j’ai vu les trois premiers épisodes) est une déception retentissante, compte tenu de la puissance de la star derrière elle – un mélodrame plat et formel qui frappe toutes les mauvaises notes. C’est presque une étude de cas dans une bonne adaptation de livre contre une mauvaise. Little Fires est comme une photocopie de Big Little Lies réalisée sur un copieur défectueux qui manque d’encre: les formes de base sont là, mais tous les détails et les ombres sont manquants.

Comme Big Little Lies, Little Fires Everywhere commence par un crime mystérieux et fonctionne à reculons: nous voyons un énorme incendie engloutir la somptueuse maison d’Elena Richardson (Witherspoon)… mais qui a commencé? La reine des abeilles incontestée d’une banlieue de l’Ohio du milieu des années 90 avec des pelouses impeccablement entretenues, Elena est (bien sûr) une candidate dominatrice de Type A, la mère de l’année, le type qui n’a des relations sexuelles avec son mari que des jours pré-approuvés. («C’est tellement plus amusant quand nous le planifions», lui dit-elle avec un sourire.) Witherspoon est toujours génial – elle devrait probablement déjà avoir un Emmy pour Big Little Lies – mais franchement, elle pourrait jouer ce genre de rôle en elle dors maintenant. Elle pourrait aussi bien jouer Madeline McKenzie de BLL ici … sauf avec toutes les nuances drainées d’elle.

Kerry Washington, une ancienne du scandale, incarne Mia, une mère célibataire nouvelle en ville qui vit hors de sa voiture avec sa fille adolescente Pearl (Lexi Underwood). Elena se penche en arrière pour aider Mia à sortir d’un sentiment de culpabilité blanche, et nous pouvons sentir une tension inconfortable entre eux, mais leur relation ne produit jamais le type d’étincelles dramatiques que nous voyons sur BLL. Mia et Pearl ont un lien doux, et Mia est clairement hantée par son passé trouble – mais en tant que personnage, elle est une énigme totale. On ne nous donne jamais une idée précise de ce qu’elle pense et ressent vraiment; quand elle s’en prend soudainement à Pearl, cela vient de nulle part.

Les scripts tournent maladroitement autour des questions de race et de classe d’une manière très maladroite. (La série se déroule dans les années 90, mais elle ressemble souvent à un retour en arrière des années 90, dans le pire des cas.) Les thèmes sont appliqués non pas avec un pinceau fin, mais avec un marteau. Le dialogue est sans inspiration et criblé de clichés. (La fille adolescente maussade d’Elena, Izzy, jouée par Megan Stott, marmonne de bons mots comme «Le monde est des taureaux – t».) Les personnages sont trop finement esquissés pour être embrassés: En tant que mari d’Elena, Bill, Joshua Jackson est coincé à jouer un mari, aucune personnalité perceptible. Tous les cris et les conflits intérieurs frisent le mélodrame, et il finit par jouer comme un film à vie de bas niveau.

Je n’ai pas lu le roman original de Celeste Ng, donc je ne peux pas parler de sa qualité, mais si elle avait de nouvelles caractérisations ou perspectives à offrir, elles n’ont pas été transférées ici. Il y a une torsion à la fin de l’épisode 3 qui ajoute une légère intrigue, mais même cela est maladroit et surmené. Pearl se démarque comme le seul personnage avec une chaleur ou une dimension; Je voudrais voir ce que Underwood pourrait faire avec un rôle plus fort. Mais même des vétérans comme Witherspoon et Washington ont du mal ici. Little Fires Everywhere, je me suis rendu compte, doit être ce à quoi ressemble Big Little Lies pour ceux qui n’aiment pas Big Little Lies. À mes yeux, cependant, ce spectacle a réussi à trouver un moyen d’élever ce genre de matériau savonneux et pulpeux en quelque chose de génial. Malheureusement, Little Fires Everywhere ne fonctionne pas.

LA LIGNE INFÉRIEURE TVLINE: Inspiré et criblé de clichés, Little Fires Everywhere de Hulu joue comme une pâle copie de Big Little Lies et gaspille un casting de qualité.