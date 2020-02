Revue «Locke & Key» pour l’adaptation Netflix de la série de bandes dessinées

HISTOIRES CONNEXES

Locke & Key, la série de bandes dessinées écrite par Joe Hill et illustrée par Gabriel Rodríguez pour IDW, attend une adaptation en direct ou une autre (… ou une autre) depuis près d’une décennie. Au final, Netflix est celui qui lui donne vie. Cela valait-il la peine d’attendre?

Développé pour la télévision par Fox en 2010, Locke & Key a soutenu de multiples démarrages et arrêts depuis lors, y compris à Hulu et une fois envisagé comme une trilogie de longs métrages. Mais le vendredi 7 février, il arrive sous la forme d’une série de 10 épisodes développée par Carlton Cuse (Lost, Bates Motel), Meredith Averill (The Haunting of Hill House) et Aron Eli Coleite (Heroes). Le crédit d’Averill est peut-être le plus apparent dans le résultat final, alors que la série Netflix marie le cadre gothique maussade de Hill House de Netflix avec le ton d’aventure jeune de Stranger Things.

Locke & Key met en vedette Darby Stanchfield (Scandal) dans le rôle de Nina Locke, une alcoolique en convalescence qui, à la suite du meurtre tragique de son mari Rendell, se déplace elle-même et ses trois enfants – Tyler (la vedette américaine du crime Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones d’Utopia) et Bode (C’est Jackson Robert Scott, le seul report de l’adaptation Hulu mise au rebut) – à travers le pays de Seattle à la maison ancestrale de la famille Locke, Key House, à Matherson, Massachusetts. Alors que les adolescents Tyler et Kinsey luttent avec la nouvelle scène scolaire / sociale, Bode fait une série de découvertes autour de la propriété Key House, y compris, mais sans s’y limiter, une présence mystérieuse à l’intérieur d’une maison de puits et une série de clés qui possèdent des propriétés magiques uniques. (Par exemple, la clé n’importe où peut vous transporter à travers n’importe quelle porte que vous pouvez visualiser, tandis que la clé de la tête – une fois insérée dans une serrure qui se matérialise ickily à la nuque – permet à une personne d’entrer littéralement dans une métaphore minutieusement construite pour leur esprit.)

Alors que Bode, et peu de temps après Tyler et Kinsey, se familiarisent avec leur nouvelle maison très spéciale, leurs réactions sont plus dans la veine de “Huh, cool” que beaucoup plus aptes “Sérieusement, ce que le saint [bleep] se passe-t-il ici?! », que vous devez simplement accepter à mesure que l’histoire avance. Nina et l’oncle Duncan des enfants (Aaron Ashmore de Killjoys), quant à eux, sont inconscients de ce qui se passe, conformément aux règles établies par les bandes dessinées (après 18 ans, vous êtes aveugle à la magie). Cette ride contrarie tristement le scénario de Stanchfield, en particulier, laissant Nina au lieu de se plonger dans le mystère du passé particulier de son mari Rendell et comment un voisin apparemment bienveillant (Sherri Saum de The Fosters) s’y adapte.

En dehors des aspects surnaturels, le tarif pour adolescents est parfois attendu, ne donnant à Jessup rien de proche du matériel avec lequel il a travaillé sur American Crime; au lieu de cela, ses meilleures scènes sont opposées à Jones de Kinsey, alors que son frère et sa sœur naviguent dans une dynamique difficile et en évolution. Jones est d’abord sellé par le rôle de Sad Loner, jusqu’à ce que Kinsey subisse une sorte de transformation bienvenue; c’est là que la jeune actrice brille vraiment. Scott, faisant beaucoup de travail lourd en tant que Bode, est… peut-être surqualifié? Le plus jeune Locke roule avec les coups incroyables un peu trop facilement.

Laysla De Oliveira (j’irai avec … The Gifted?) Est une vedette parmi les débats en tant que Dodge aka un visage de ce contre quoi les Lockes se retrouvent. L’actrice brésilienne parvient, au besoin, à se présenter comme un mal ancien omniscient, agressif et omniscient … ou comme un briseur de kegger coquin. (Elle énonce également le nom de Bode d’une manière effrayante, brrrr.)

Le décor, comme avec The Haunting of Hill House susmentionné, est magnifique et de mauvaise humeur et orné, faisant de Key House un personnage à part entière. Et les effets spéciaux demandés par la plupart des touches trouvées sont lisses et de premier ordre, en particulier lorsque nous pénétrons dans l’esprit de Kinsey ou lorsque les enfants dénichent les souvenirs d’une certaine personne. Ces deux aspects ont élevé la note ici d’un «C +» plus moyen.

Locke & Key n’hésite pas du tout à révéler les incroyables secrets de Key House; il a juste du mal à faire beaucoup avec eux, à la place, à plusieurs reprises, faire une pause sur tout élan acquis pour se replonger dans le drame du club de rencontres / cinéma. En tant que tel, les choses ne deviennent vraiment crépitantes que jusqu’à l’épisode 5, construisant à une finale de saison qui propulse de manière passionnante les enfants en mode héros mais, surtout, prépare le terrain pour toute saison 2. Je serai très curieux de voyez ce que les amateurs de la série de bandes dessinées (dont je ne connais pas) pensent de cette adaptation attendue et de son potentiel pour l’avenir.

LA LIGNE INFÉRIEURE TVLINE: Bénéficiant d’un casting fin, Locke & Key est rapide pour déverrouiller ses secrets magiques whiz-bang (et à son tour exerce des effets spéciaux astucieux), tout en luttant pour créer beaucoup d’élan.