Revue numérique HD de The Way Back

8.75 / 10

Jeter:

Ben Affleck comme Jack Cunningham

Al Madrigal en tant que Dan

Michaela Watkins comme Beth

Janina Gavankar comme Angela

Glynn Turman comme Doc

Todd Stashwick comme Kurt

Hayes MacArthur comme Eric

Réalisé par Gavin O’Connor

Revue du chemin du retour:

L’alcoolisme est l’une des luttes internes les plus difficiles qu’une personne puisse traverser dans sa vie et le cinéma a essayé maintes et maintes fois de dépeindre cette bataille de manière crédible au fil des ans, avec peu de succès, sauf le tour de Nicolas Cage oscarisé en 1995 Quitter Las Vegas menant la poignée pour bien faire les choses. Ben Affleck a fait les manchettes plus de fois qu’Hollywood n’a réussi à représenter l’alcoolisme et avec ses derniers efforts Le chemin du retour, il utilise son passé sombre pour sans doute la meilleure performance de sa carrière, même si le film dans son ensemble ne le soutient pas.

Coécrit par Brad Ingelsby (Sorti du four) et le réalisateur Gavin O’Connor (Le comptable), le film suit Jack Cunningham, un ouvrier du bâtiment dont l’épouse Angela (Janina Gavankar, Blindspotting) l’a quitté et lutte contre l’alcoolisme tout en cachant un passé tragique. Au bout de sa corde, Jack est appelé par son lycée catholique, où il était une star du basket-ball, pour aider à entraîner l’équipe de basket-ball en difficulté, le mettant sur une voie pour s’améliorer et affronter ses démons.

L’histoire n’est peut-être pas la plus unique dans la nature, se sentant comme une version plus fondée et cotée R Les canards puissants, mais ce n’est pas là que ça vacille vraiment. Les vrais problèmes de son histoire proviennent du déséquilibre de son exploration de l’alcoolisme dévastateur de Jack et de ses efforts pour améliorer son équipe de basket-ball et les conduire à la gloire du championnat. Les deux threads se sentent principalement vrais et captivants de leurs propres droits, même s’ils sont généralement formels, mais sans aucun objectif principal sur l’un ou l’autre et ne trouvant jamais un bon équilibre 50/50 à son intrigue, il semble que ni l’un ni l’autre ne reçoit le projecteur ou la conclusion appropriés ils méritent chacun.

Le plus gros fil de l’intrigue qui se sent le plus captivant et le moins profond est la plongée dans la lutte de Jack contre l’alcoolisme, qui semble souvent réelle et puissante à regarder, mais s’avère également assez frustrante et un peu trop myope. Comme beaucoup d’autres films mettant en vedette des personnages aux prises avec le problème, tels que le sombre hilarant Colossal, cela résout le combat un peu trop facilement et un peu trop vite, voyant Jack choisir d’arrêter de boire relativement tôt dans le film et ne voit pas ou peu de lutte en son nom jusqu’à ce que la tournure dramatique des événements l’envoie au plus bas à la fin du Jeu. Cela ne signifie en aucun cas une exploration fausse ou terne de l’alcoolisme dans le film, car les difficultés de Jack semblent toujours crédibles et captivantes, mais en cherchant à s’associer à une histoire sportive opprimée pendant une heure et 45 minutes, il semble un peu trop superficiel et ne mérite pas les performances délivrées par Affleck.

Cependant, les deux fils de l’intrigue se révèlent toujours des histoires divertissantes et gratifiantes sur le plan émotionnel à regarder, se distinguant principalement dans les deux genres avec un développement de personnage assez décent pour Jack et Angela, ainsi que des séquences de basket-ball bien conçues qui voient O ‘Connor revenant à son passé élégant dans Miracle et guerrier.

Même lorsque le film n’atteint pas la narration ambitieuse qu’il vise clairement, il est néanmoins porté par la brillante performance d’Affleck dans le rôle principal, vraiment le meilleur de sa carrière. Il ne fait aucun doute qu’il a brillé dans de nombreux rôles au fil des ans, de ses divers personnages dans View Askewniverse de Kevin Smith à son auto-écrit Chasse de bonne volonté et les virages autogérés La ville et Argo, et pourtant quelque chose à propos de cette performance ressemble au rôle pour lequel il a été construit. Je suis honnêtement un défenseur majeur de son travail de chevalier noir, même si les films dans lesquels il est apparu n’étaient pas les plus forts, et j’aime son personnage drogué de Dean dans Mike Judge’s Extrait, mais le voir jouer dans quelque chose de fidèle à lui-même et qui il veut être rend sa performance encore plus puissante.

Les performances d’Affleck et la direction d’O’Connor sont toutes deux soutenues par la cinématographie stellaire Eduard Grau (Garçon effacé). Bien qu’il ait principalement été tourné dans la belle région ensoleillée de San Pedro, en Californie, Grau remplit l’appareil photo de couleurs principalement grises et sourdes qui aident le public à se connecter davantage avec l’état mental détérioré de Jack, éclaircissant parfois les choses car sa vie semble s’améliorer tout en aidant chaque instant pour se sentir chaud et puissant.

Le chemin du retour Ce n’est peut-être pas la meilleure histoire sportive de l’opprimé ou la meilleure exploration de la terrible lutte contre l’alcoolisme, mais grâce à une belle cinématographie, une narration émotionnelle et une performance à couper le souffle d’Affleck, cela se révèle être une affaire enrichissante et divertissante.

