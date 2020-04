Revue «Trop chaud à gérer»: Explication du spectacle de compétition sexuelle de Netflix

HISTOIRES CONNEXES

Ils sont chauds, ils sont stupides et ils sont sur le point de devenir votre nouvelle obsession.

Ce sont les célibataires sexy de Too Hot to Handle de Netflix, un concours de rencontres en réalité de huit épisodes avec une touche mains libres: pour chaque acte sexuel commis entre des joueurs – et cela va d’un petit creux sur les lèvres à tout le shebang – un le montant d’argent correspondant est soustrait du jackpot de 100 000 $ du groupe. Et parce que pourquoi pas, toute l’expérience est supervisée par un robot impertinent Alexa-esque nommé Lana. C’est essentiellement Love Island rencontre 1984. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner?

En fait, parlons un peu plus de Lana. Bien que l’emploi d’un robot hôte sans visage puisse sembler un peu ridicule, Lana ne doit pas être sous-estimée. Elle voit tout, elle sait tout et sa livraison pleine de suspense lui garantit pratiquement une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure émission de télé-réalité. (Surveillez vos arrières, RuPaul.) Comme le pense justement un concurrent, “Vous ne savez jamais ce que Dieu – ou Lana – vous réserve.”

Et l’initiative mains libres de Lana n’est que la première d’une série de rebondissements lancés contre ces autoproclamés «balayeurs en série chauds et sexy» lors de leur séjour mouvementé à «la retraite». Le nom du jeu est de développer des relations non physiques et de démontrer une croissance personnelle, mais certains de ces coquins adorables sont plus intéressés par un type de croissance différent. (Et si vous pensez que la série ne fait pas ce jeu de mots autant que possible, préparez-vous à vous tromper.)

Cela ne fait pas de mal non plus que tous les candidats – du modèle Instagram basé à Vancouver à la fille de la sororité de Floride qui rit et hausse les épaules lorsqu’on lui demande dans quelle langue son tatouage dans le dos est écrit – se sentent comme s’ils étaient fabriqués à la main avec amour dans un atelier de télé-réalité. Bien qu’ils viennent de tous les coins de la planète, ils sont tous équipés de réglages d’usine relativement similaires. Et ce que certains modèles manquent de cervelle, ils compensent en abs. Mieux encore, vous n’avez même pas à tirer sur leurs ficelles pour leur faire dire des choses comme: «Sa morale n’est pas!» ou “Les yeux se tournent toujours vers les seins, mais mon visage est plutôt bien aussi, je pense.” C’est juste ainsi qu’ils communiquent entre eux.

Si cela vous fait vous sentir mieux, vous pouvez traiter Too Hot to Handle comme une enquête sociologique. (Ces chaudasses internationales peuvent-elles résister à leurs pulsions primaires et apprendre à parler un dialecte commun… d’amour?) Mais vous ne devriez vraiment pas avoir à rationaliser vos fringales de choix. Pas dans ce climat.

Voici l’affaire: si vous vous êtes accroché à l’un des récents succès de Netflix, The Circle et Love Is Blind, vous obtiendrez probablement un coup de pied de cette entreprise plus méchante – un plaisir coupable étrangement pertinent à l’ère de la distanciation sociale.

Appuyez sur PLAY dans la bande-annonce ci-dessous pour voir de plus près Too Hot to Handle