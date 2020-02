Rew Drew Carey rend hommage à son ancien fiancé assassiné

Drew Carrey, Amie Harwick

Le Dr Amie Harwick est tombée du balcon d’un hôtel d’Hollywood après qu’un ancien petit ami l’aurait agressée.

Le comédien Drew Carey a rendu hommage à son ex-petite amie après son meurtre ce week-end.

Les policiers ont arrêté Gareth Pursehouse et l’ont fouillé pour meurtre, et lundi 17 février, Carey, qui a commencé à sortir avec Amie en 2017 et lui a demandé de l’épouser l’année suivante, pour mettre fin à ses mois d’engagement Puis il a brisé le silence.

“Amie et moi avons eu un amour que les gens ont de la chance d’avoir une fois dans leur vie”, écrit-il. “Elle était une force positive dans le monde, une championne infatigable sans complexes pour les femmes et passionnée par son travail de thérapeute.”

«Je suis submergé par la douleur. Je tiens à vous remercier à l’avance de m’avoir donné, à nous tous et à nous tous, qui aimons l’intimité d’Amie, alors que nous essayons de surmonter cette situation tragique.

Le tournage du succès du programme “ Le prix est juste ” a été suspendu pour permettre au présentateur de récupérer, et les fans qui prévoyaient d’assister aux enregistrements mardi et mercredi ont été informés des parenthèses ce lundi 17 février. , selon TMZ.

On ne sait toujours pas si Carey présentera son émission de radio hebdomadaire, Friday Night Freakout, à la station Sirius XM du garage souterrain de Steven Van Zandt.