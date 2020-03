Rewind, Butt Boy, Blue Story, The Infiltrators, My Comic Book Country / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous revisitons un traumatisme infantile, mettons les choses à leur place, le collons à l’homme, entrons au milieu d’une guerre des gangs à Londres et voyons si nous avons quelque chose de nouveau dans notre boîte à la librairie de bandes dessinées locale .

Butt Boy

Réalisateur Tyler Cornack n’est pas là pour mâcher ses mots.

Chip Gutchel, un ingénieur informatique ennuyé, se réveille après un examen de routine de la prostate. Ce qui commence comme un pli rectal inoffensif, devient rapidement une dépendance dangereuse alors qu’il devient responsable d’un enfant disparu. Chip finit par enterrer ses désirs chez les Alcooliques anonymes et tente de passer à autre chose. Des années plus tard, il devient le parrain de Russell Fox, un détective nouvellement sobre. Après la rechute de Chip, Russell est amené pour enquêter sur un autre enfant disparu au bureau de Chip. Russell commence à soupçonner que la dépendance de Chip n’est peut-être pas à l’alcool, mais à quelque chose de bien plus sinistre. C’est maintenant à Russell de prouver que Chip utilise ses fesses pour faire disparaître les gens. Mais qui va croire sa folle théorie?

Je ne sais pas à qui ça sert, mais comptez-moi. Cela n’a aucun sens, c’est complètement décalé, mais dans un monde de films où presque tout a un sens, il est bon de savoir qu’il y a encore des cinéastes qui cherchent à nous mettre mal à l’aise.

Pays de la bande dessinée

Je suis fan de documentaires grossiers et réalisateur Anthony Desiato regarder les magasins de bandes dessinées frappe un sweet spot.

Les personnages de bandes dessinées sont d’or au box-office, mais pourquoi les magasins de bandes dessinées ont-ils du mal à survivre? Dans «My Comic Shop Country», le cinéaste Anthony Desiato se lance dans une quête pour explorer la culture, les affaires et le fandom des boutiques de bandes dessinées à travers l’Amérique. S’aventurant dans les coulisses des magasins d’un océan à l’autre, il révèle une industrie en transition alors que les magasins s’efforcent de rester pertinents pour les hordes croissantes de fans de films, de jeux en ligne et de méga-conventions. Le film est une exploration sincère du pouvoir des bandes dessinées pour construire une communauté qui honore la forme originale du super-héros: la bande dessinée.

Cela pourrait être mes souvenirs d’une époque révolue où les bandes dessinées ne poussaient pas cinq dollars chacune, mais j’aime que ce sujet soit exploré. Les propriétaires de ces lieux sont d’une race différente, mais c’est ce qui rend ces gens spéciaux. Ils sont passionnés, ils disparaissent lentement, mais ils font de leur mieux pour rester parce qu’ils aiment le médium.

Blue Story

Réalisateur Andrew Onwubolu (alias Rapman) explore un territoire très usé, mais il y a encore quelque chose d’unique ici.

Les meilleurs amis Timmy (Stephen Odubola) et Marco (Micheal Ward) fréquentent le même lycée de Peckham, mais vivent dans les quartiers voisins de Londres. Lorsque Marco est battu par l’un des amis de l’école primaire de Timmy, les deux garçons se retrouvent aux côtés rivaux d’un cycle sans fin de guerre des gangs où il n’y a pas de gagnants… seulement des victimes.

Le film est bien tourné, bien monté et il vend une histoire assez convaincante. Je ne savais pas combien ils pourraient me vendre sur un récit que je ressens comme je l’ai déjà vu, mais une combinaison de moments chargés d’émotion et la promesse que cela pourrait provenir d’une voix unique en font un gagnant.

Les infiltrés

Réalisateurs Alex Rivera et Cristina Ibarra utilisent visuellement des médias mixtes.

THE INFILTRATORS est un docu-thriller qui raconte la véritable histoire de jeunes immigrants qui sont détenus par la patrouille frontalière et jetés dans un sombre centre de détention à but lucratif – exprès. Marco et Viri sont membres de la National Immigrant Youth Alliance, un groupe de DREAMers radicaux qui ont pour mission de mettre un terme aux déportations injustes. Et le meilleur endroit pour arrêter les expulsions, selon eux, est en détention. Cependant, lorsque Marco et Viri tentent une audacieuse «évasion de prison», les choses ne se déroulent pas comme prévu. En tissant des images documentaires des vrais infiltrés avec des reconstitutions des événements à l’intérieur du centre de détention, THE INFILTRATORS raconte une histoire vraie incroyable et passionnante dans un nouveau langage cinématographique défiant les genres.

L’histoire d’immigrants se trouvant pris dans des centres de détention est indéniablement déchirante. Ce type de projet est non seulement opportun, mais vous pouvez facilement voir comment cela pourrait aider à injecter de l’empathie dans une bataille autrement vicieuse de mots et d’actions.

Rembobiner

Réalisateur Sasha Joseph Neulinger se met à nu.

REWIND est un film autobiographique profondément personnel et profondément convaincant de Sasha Joseph Neulinger qui relate son voyage pour trouver la guérison et sensibiliser aux abus sexuels dévastateurs auxquels il a été confronté dans son enfance. Racontée à travers des vidéos personnelles et des récits de première main, l’histoire de Neulinger expose courageusement le cycle horrible des abus familiaux. C’est un film déchirant, mais aussi un visionnement essentiel – une histoire de bravoure personnelle face à un traumatisme.

Dans la même veine que le documentaire Cher Zachary, ce ne sera pas une histoire à laquelle vous reviendrez plusieurs fois. Il est admirable que ce soit une histoire que Sasha veuille se raconter, mais il y a une raison pour laquelle des histoires vraies comme celle-ci attirent un public. Il y a quelque chose de thérapeutique à écouter les histoires des victimes, à comprendre comment cela a affecté leur vie, à apprendre des actions odieuses des autres et à laisser quelqu’un tenter d’exorciser ses propres démons.

Nota bene: Si vous avez des suggestions de bandes-annonces à inclure éventuellement dans cette colonne, même si vous avez une bande-annonce à présenter, veuillez me le faire savoir en m’envoyant une note à Christopher_Stipp@yahoo.com ou recherchez-moi via Twitter à @ Stipp

Si vous les avez manqués, voici les autres bandes-annonces que nous avons couvertes / Film cette semaine:

Articles sympas du Web: