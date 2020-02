Reza Farahan Plats sur Cast, dit que sa voix lui donne envie de se gouiner les yeux

Qui est prêt pour la saison huit de Shahs of Sunset? Les fans ont vu leur part des combats de Shahs dans le passé, mais Reza Farahan promet que cette saison est «nucléaire». Les principaux acteurs devraient revenir, notamment Farahan, Mercedes «MJ» Javid, Golnesa «GG» Gharachedaghi, Mike Shouhed , Destiney Rose et Nema Vand. Cette fois, le drame augmentera d’un cran grâce à certains bœufs hors caméra qui affectent également d’autres personnes importantes.

Avec le compte à rebours de la première le 9 février qui bat son plein, Farahan a partagé quelques réflexions sur ses camarades de casting avant cette saison.

Reza Farahan de «Shahs of Sunset» sur le «Reality Check» des gens | Gary Gershoff / .

Il est évident que les choses ont changé

Les super fans qui suivent la série Bravo savent que

en plus de la querelle, certains acteurs de Shahs of Sunset sont

connaît des changements de vie majeurs. Golnesa est enceinte. Asa n’est pas configuré pour

revenir. Lilly Ghalichi s’est mariée et son mari a demandé le divorce l’année dernière,

mais l’a ensuite annulé en quelques mois. Et maintenant, Mike est amoureux.

Farahan a arrêté PeopleTV pour jouer un tour de “Cast on Blast”

et a partagé quelque chose de gentil et quelque chose de pas si gentil avec ses co-stars. Lorsqu’on lui a demandé

à propos de GG, il a dit qu’elle avait un tempérament terrible, mais elle s’est adoucie à cause de

grossesse. Selon son Instagram

page, elle a eu des problèmes de santé en raison de sa polyarthrite rhumatoïde, mais

elle est excitée.

Farahan a appelé Destiney douce et réfléchie, mais perfectionniste. Asa Soltan a quitté la scène et il ne lui a pas parlé depuis longtemps, mais Farahan a salué ses compétences parentales et l’a qualifiée d ‘”incroyable”. Le salé sur elle? En riant, il a dit: “Elle a pris tout ce truc de prêtresse … Elle pense vraiment que c’est par décret royal.”

Farahan a complimenté l’apparence et la personnalité de Ghalichi, mais c’est sa voix qui le rend fou. Shervin est cool mais Farahan a partagé hilarante que l’odeur de son eau de Cologne chante ses cheveux.

Alors qu’il parlait également de Mike, une personne qu’il trouvait douteuse était Sara. Pourquoi? Farahan a noté que ses choix de rencontres peuvent être désactivés en raison de son aveu qu’elle avait fréquenté R. Kelly.

Farahan manque vraiment MJ

Lorsque la photo de Javid a flashé sur l’écran, il était évident que Farahan était bouleversé par l’état de leur amitié. Il ne manquait pas de belles choses à dire sur MJ et a commencé par déclarer qu’elle était son cœur. Semblant blessé, il a ajouté: “Ses insultes et ses retours et elle … Quand tu n’es pas son amie, sa douleur peut se réduire à la viande blanche.”

Farahan a fait une déclaration sincère dans la chance qu’elle pourrait

regarder le clip et a offert ces mots:

“Je vous aimerai toujours. Je veux toujours le meilleur pour toi

et que nous soyons ou non dans la vie des autres, rien ne changera pour

moi. Vous serez toujours dans mon coeur.”

Qu’est-ce qui excite Farahan pour cette nouvelle saison?

Ce ne sont pas tous des arguments et des sentiments blessants cette saison, car Farahan a partagé qu’il y aura aussi des moments amusants et sauvages que seuls les Shah peuvent apporter. Les fans pourront voir GG pendant sa grossesse, la nouvelle petite amie de Mike et beaucoup de fête.

Il est prévu que les téléspectateurs suivront l’action cette saison sur Twitter et Instagram pendant que tout le drame se déroule, et certains membres de la distribution entendront directement les fans. La saison huit de Shahs of Sunset sera lancée le 9 février.