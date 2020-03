‘RHOA:’ Cynthia Bailey dit être mis en quarantaine avec le fiancé Mike Hill au milieu du coronavirus a été le test ultime

Depuis qu’elle a rencontré son fiancé au Steve Harvey Show, Cynthia Bailey a fait savoir au monde entier qu’elle avait trouvé celui-là. Malgré son vœu de ne plus jamais se marier après un divorce douloureux, Bailey est tombé éperdument amoureux du journaliste sportif Mike Hill et a déclaré qu’il avait changé d’avis sur l’amour.

Mike Hill et Cynthia Bailey | Steve Dietl / Bravo

Les deux prévoient un mariage en octobre 2020 et sont dans une relation amoureuse à longue distance depuis le début de leur fête de l’amour, mais avec le pays verrouillé en raison d’un coronavirus, les deux sont obligés de se mettre en quarantaine dans le pad LA de Hill’s. Bailey dit que passer autant de temps avec son mec a été le test ultime de leur relation jusqu’à présent.

Comment Cynthia Bailey dit que la quarantaine a testé sa relation avec celle de Mike Hill

Bailey a continué à vivre à Atlanta pendant que Hill travaille et vit à Los Angeles, mais les deux s’assurent qu’ils ne passent pas plus de quelques semaines sans se voir. Bailey a dit qu’elle déménagerait à Los Angeles de façon permanente pour vivre avec Hill après leurs noces, d’autant plus que sa fille Noelle vit maintenant sur la côte ouest à plein temps avec Hill. Bailey a expliqué dans une interview à Entertainment Tonight que, bien qu’ils soient ensemble depuis deux ans, les deux n’ont jamais passé plus de deux semaines ensemble dans leurs maisons respectives en raison de leurs horaires chargés.

Ça n’a pas été facile. Pour commencer, Bailey a admis que lorsque Hill et elle se disputeraient dans le passé, elle quitterait son domicile pour s’enregistrer dans un hôtel mais avec la quarantaine en place, ils ont été contraints de résoudre leurs problèmes directement.

Bailey a maintenant une idée très réelle de ce que serait la vie conjugale, bien que les circonstances dans leur cas soient extrêmes.

«C’est vraiment ce que ce serait de se marier et de travailler ensemble à la maison», a-t-elle déclaré. “J’enlève mon chapeau à tous ceux qui sont mariés et travaillent à la maison tous les jours et je vois leur partenaire tous les jours … même si nous n’étions pas [in a long-distance relationship], avec nos carrières, je voyage beaucoup pour travailler et il le fait aussi pour que nous ne nous voyions pas tous les jours. “

Cela a été une expérience révélatrice pour eux deux et cela a été le plus grand test pour leur relation, mais ils se débrouillent.

Qu’est-ce que Cynthia Bailey et Mike Hill ont fait pour rester occupés pendant la quarantaine?

Depuis leur mise en quarantaine, ils ont dû s’adapter à leur verrouillage non conventionnel. En plus de Bailey, Hill et Noelle, les deux filles de Hill – ainsi que la petite amie de Noelle – restent également au domicile de Hill pendant le verrouillage. Avec six personnes sous un même toit, les choses peuvent devenir étroites et les gens finiront par s’irriter mutuellement.

Bailey dit que pour garder les choses intéressantes, elle a pris l’habitude de rester en forme avec l’application Thriller – et la famille a passé beaucoup de temps à créer des vidéos simulées sur l’application populaire de médias sociaux, Tik Tok. Ils ont recréé des scènes de RHOA, avec Hill agissant hilarante comme Andy Cohen des retrouvailles de la saison 11. Bailey a envoyé la vidéo à Cohen pour lui remonter le moral après avoir reçu un diagnostic de coronavirus.

Il est intéressant de noter que Bailey était censé jouer le personnage de Cohen mais a été rattrapé par une conférence téléphonique et Hill est intervenu lorsque leurs filles sont devenues anxieuses. Selon Bailey, Cohen a déclaré que la vidéo était le clou de sa journée.

Noelle et Bailey ont également réalisé une vidéo de questions-réponses mère-fille que Noelle a publiée sur son nouveau compte YouTube. Les deux ont partagé les détails de leur relation étroite, leur expérience sur le spectacle et leurs projets futurs.

Malgré le plaisir, Bailey a plaisanté en disant qu’elle et Hill ont dû avoir plusieurs réunions à la maison en raison du refus de leurs filles adultes de se nettoyer et de «dormir toute la journée».

Heureusement, leurs conditions de vie se sont améliorées.