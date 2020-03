‘RHOA:’ Kandi Burruss nie avoir défendu Kenya Moore

Kenya Moore peut être considérée comme un méchant pour certaines de ses co-stars de Real Housewives of Atlanta, mais elle a les solides amitiés de Kandi Burruss et Cynthia Bailey pour la faire passer. Mais certains téléspectateurs croient que Burruss permet certains des mauvais comportements de Moore et ont parlé de leur déception à l’égard de Burruss sur les réseaux sociaux. Burruss a répondu aux critiques dans une récente vidéo YouTube.

Les fans critiquent Kandi Burruss pour avoir défendu Kenya Moore

De toutes les femmes de la distribution de RHOA, Moore est la plus proche de Cynthia Bailey et Burruss. Elle s’est appuyée sur eux cette saison alors que le drame de sa relation avec son mari désormais séparé, Marc Daly, s’est déroulé. Alors que beaucoup penseraient qu’être là pour un ami en cas de besoin est admirable, les fans ont critiqué le soutien de Burruss à Moore.

Moore a attrapé beaucoup de flack pour certaines de ses ébats cette saison, en particulier avec son drame entourant Tanya Sam et Nene Leakes. Burruss reste généralement neutre tout en encourageant Moore à essayer de s’entendre avec le groupe en tant que collectif. Les fans ont exprimé leur opinion sur Burruss en ligne, la croyant passive en ce qui concerne la façon dont elle traite avec Moore.

Ils ont également pris la question de ce qu’ils perçoivent comme étant Burruss, ne parvenant pas à confronter ses autres co-stars pour leur comportement louche, mais restent silencieux avec Moore ou lui créent des excuses. Les téléspectateurs ont appelé Burruss pour le double standard.

“Je suis tout à fait d’accord pour défendre votre amie et pour avoir le dos … mais la façon dont Kandi va si dur pour le Kenya tout d’un coup, je ne pense pas que le Kenya aurait la même énergie pour elle”, a écrit l’un sur Twitter.

“Kandi est maintenant la gardienne du corps du Kenya, traductrice, thérapeute, etc. Est-elle payée pour tout ce plafonnement”, a demandé une autre.

“Je pense que c’est drôle de voir comment Kandi ne veut pas partager les affaires du Kenya mais partager tout le monde”, a ajouté un autre.

Kandi Burruss nie avoir défendu Kenya Moore

Burruss a entendu les critiques des téléspectateurs et parle maintenant et donne son côté de l’histoire. Elle a assisté à son émission hebdomadaire YouTube Speak On It où elle résume généralement RHOA. Pour commencer, elle n’est pas d’accord pour défendre Moore et souligne la forte personnalité de Moore et sa capacité à se défendre.

“Permettez-moi de dire ceci. Le Kenya n’a besoin de personne pour la remplacer! » dit-elle. «D’une part, elle est clairement capable de parler pour elle-même et de se défendre, et l’autre chose, elle ne se soucie pas vraiment de ce que personne ne pense de toute façon. Elle ne se soucie pas que vous la rencontriez toute la journée, donc elle n’a pas besoin que je la prenne en charge. Je ne la prends pas pour elle. “

Burruss dit également que le contrecoup contre elle est injuste, surtout parce qu’elle n’a pas été présente lors de nombreuses interactions ou discussions de Moore avec d’autres acteurs. Burruss a également rappelé aux téléspectateurs qu’elle avait confronté Moore à propos de choses qui, selon elle, étaient hors de propos ou erronées, citant Moore ruinant presque la surprise des fiançailles de Bailey comme exemple.

«Chaque fois que je vois quelque chose ou autre, je lui ai clairement dit. Avec la situation de Cynthia, quand j’ai eu l’impression qu’elle avait foiré la proposition, vous avez clairement vu que je l’ai appelée et que j’étais énervée avec elle à ce sujet et je lui ai dit quelque chose à ce sujet », a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, Burruss estime que les fans dirigent injustement leurs frustrations vers elle plutôt que vers Moore. Quoi qu’il en soit, elle promet de rester une bonne amie et solidaire de Moore.