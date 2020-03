‘RHOBH’ Newbie Garcelle Beauvais affirme que le drame de Denise Richards était ‘difficile à regarder’

L’actrice Garcelle Beauvais devrait faire ses débuts avec Real Housewives of Beverly Hills dans la saison 10, l’un des deux nouveaux acteurs qui devrait combler le vide laissé par la sortie de Lisa Vanderpump. Beauvais n’est pas seulement la première membre noire de la RHOBH, elle est aussi amie avec Denise Richards qui s’est retrouvée au centre de la plupart des drames de la saison à venir. Le Jamie Foxx Show et la star de NYPD Blue ont récemment dévoilé ce que c’était que de voir son amie passer par l’essoreuse et sa première saison en tant que vraie femme au foyer.

Recrue «RHOBH» Garcelle Beauvais | Leon Bennett / .

Garcelle Beauvais rejoint les «Real Housewives of Beverly Hills»

Beauvais, qui est récemment apparu dans Spider-Man: Homecoming, est l’un des deux nouveaux ajouts pour la saison 10. L’autre est le planificateur de fêtes Sutton Stracke. Beauvais se dit excitée et fière de se joindre au casting d’un tel spectacle tant aimé.

«En tant qu’acteur qui a travaillé dans le

l’industrie depuis un certain temps, il est exaltant d’avoir l’occasion de se plonger dans

un nouveau chapitre dans le spectre du divertissement », a déclaré Garcelle Beauvais dans un

déclaration. «En tant que première femme au foyer afro-américaine à Beverly Hills

franchise, je suis honoré et humilié par cette formidable opportunité d’exemplifier

le fait que Black Girl Magic vit et prospère dans tous les codes postaux! »

Beauvais dit qu’elle apporte «tout son cœur»

et un petit soupçon de style à la mode “à Beverly Hills, et elle ne serait pas

l’avoir d’une autre manière.

Garcelle Beauvais rejoint la série près d’une décennie après le scandale de tricherie de son mari qui a fait la une des journaux, car un courriel qu’elle a envoyé à ses collègues est devenu viral. Beauvais était mariée à Mike Nilon, un agent de la CAA, et l’actrice a envoyé un courriel intitulé «Tiger Woods / Jesse James / Mike Nilon» pour faire savoir à tout le monde que son mari la trompait depuis cinq ans.

Denise Richards est dans une saison difficile 10

Après une saison 9 de recrue, Richards s’est retrouvée directement au centre de tout le drame après le retour de RHOBH Brandi Glanville a affirmé qu’ils avaient une liaison. Denise Richards a nié cette affaire, qui aurait duré des mois.

le

Daily Mail rapporte que l’affaire a commencé début 2019 et a duré environ la moitié

l’année. Richards – qui a épousé Aaron Phypers devant la caméra dans la saison 9 – aurait

a dit à Glanville qu’elle et Phypers avaient un mariage ouvert.

“Denise a affirmé à Brandi qu’elle était dans un

mariage ouvert, mais elle ne l’a pas été et cela a blessé Aaron, le mari de Denise,

beaucoup », a déclaré l’initié.

Avec la sortie de la bande-annonce de la saison 10,

il est évident que le drame de raccordement Richards / Glanville occupe le devant de la scène, avec

Les phypers s’impliquent à un moment donné.

Dans la bande-annonce, Richards crie: «Je ne mérite pas ça. C’est une chose énorme à dire, avant de revenir à Brandi en train de la raconter à Teddi Mellencamp avec Kyle Richards.

Dans un autre clip, Teddi entend: «Qu’est-ce qui peut être si mauvais?»

Lisa Rinna, Teddi et Kyle sont dans un SUV alors que Lisa s’exclame: «Alors, ils f *** d?»; Teddi et Kyle lèvent les mains sous le choc.

Que pense Garcelle Beauvais du drame?

En plus d’avoir l’une des meilleures répliques de la bande-annonce concernant tous les combats – “Pour moi, ce sont des trucs de blancs.” – Beauvais est choquée par toutes les fuites au sein de la distribution et regrette son amie Denise Richards.

“Nous avons seulement envoyé un texto et elle est comme” Girl, I have

tellement de choses à vous dire », a expliqué Beauvais.

Hebdomadaire. “Donc, nous allons rattraper notre retard et comprendre, mais c’est difficile quand vous

tout est exposé et vous avez votre côté et les gens voient

leur côté. “

«Cela m’a choqué que les choses soient là-bas

déjà, parce que je sens qui fuit? Mais c’est très choquant “, Garcelle

Beauvais poursuivit. «Parfois, c’était difficile pour moi d’être là. quelquefois

c’était difficile pour moi de regarder, si je peux dire ça. Tu vois ce que je veux dire?

Parce que c’est une nouvelle expérience pour moi. Je suis actrice et j’ai l’habitude, donc

la vraie vie et voir les gens aller les uns après les autres est une nouvelle chose pour moi

dans ce sens.”

Les fans peuvent voir Garcelle Beauvais faire ses débuts avec Real Housewives of Beverly Hills lorsque la saison 10 sera diffusée le 15 avril sur Bravo.