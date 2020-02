RHONJ Où sont-ils maintenant? Une mise à jour sur les anciens acteurs

Contrairement aux autres franchises, l’émission Real Housewives of New Jersey est plus axée sur la famille. Pendant 10 saisons, le drame de Garden State a gardé les téléspectateurs à l’écoute. Des amitiés rompues aux cas de déportation, les téléspectateurs ne peuvent pas en avoir assez des filles de Jersey.

RHONJ Cast Saison 1 | Andrei Jackamets / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Alors que des vétérans comme Teresa Guidice sont dans l’émission depuis la saison 1, d’autres se sont fatigués et ont opté pour la vie en dehors de la télé-réalité. Voici une mise à jour sur les anciennes femmes au foyer de Jersey.

Caroline Manzo

Manzo est apparue dans la série des saisons 1 à 5 avec sa sœur Dina et sa belle-sœur Jacqueline. Depuis le début, elle n’était pas fan de Danielle Staub et elle ne s’est jamais échauffée avec son compagnon de casting Jersey. À la réunion de la saison 3, son amitié de près de 10 ans avec Teresa Giudice s’est effondrée. Elle a accusé Giudice d’avoir vendu des articles à la presse et d’avoir déclenché une rupture entre elle et sa sœur Dina. Le reste de son temps consacré à l’émission s’est concentré sur le fait qu’elle soit mère et épouse.

Caroline Manzo | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Elle a eu sa propre spin-off de Bravo, Manzo’d With Children, pendant trois saisons. Elle a écrit un livre intitulé Let Me Tell You Something en 2013, et a également lancé une entreprise de savon qui vend des produits, y compris des savons et des bougies qu’elle vend sur Etsy. Elle est maintenant fière grand-mère et animatrice de son propre podcast. Manzo a récemment retrouvé Guidice pour une publicité hilarante sur le Super Bowl.

Dina Manzo

Petite sœur de Caroline, elle était mariée au frère du mari de Caroline. Son histoire se concentre sur sa vie avec sa jeune fille et travaille comme philanthrope avec son organisme de bienfaisance, la Ladybug Foundation. Comme Caroline, elle n’était pas fan de Danielle Staub et ses problèmes avec sa co-star l’ont amenée à quitter la mi-saison pendant la saison 2. Il a été révélé plus tard qu’elle et Caroline s’étaient éloignées et qu’elle avait été hors de contact avec les deux Caroline et Jacqueline, et son frère, Chris. Elle et son mari se sont séparés et elle est retournée à l’émission pour la saison 6, pour partir définitivement après les retrouvailles.

Dina Manzo 2014 | Ilya S. Savenok / .

Elle s’est réconciliée brièvement avec sa famille avant de couper définitivement le contact avec eux. Elle entretient une relation étroite avec Teresa Giudice et est la marraine de la plus jeune fille de Guidice. Elle a subi une horrible invasion de domicile et a été battue en 2017 avec son petit ami, mais elle s’est complètement rétablie. Dina vit maintenant en Californie, s’est remariée et se concentre sur sa spiritualité. Malheureusement, elle est toujours éloignée de Caroline, Chris et Jacqueline.

Jacqueline Laurita

Laurita a été présentée à l’émission en tant que belle-sœur sensible de Caroline et Dina, et amie dévouée de Teresa Giudice. Elle a eu du mal à élever sa fille adolescente, Ashley. Elle a accueilli un petit garçon, Nicholas, pendant la saison 2. Il a été diagnostiqué autiste et les téléspectateurs ont suivi leur voyage déchirant alors que Laurita travaillait sans relâche pour trouver des traitements qui lui convenaient.

Jacqueline Laurita | Heidi Gutman / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Entre parentales, son amitié avec Giudice s’est également détériorée, ce qui a fait des ravages. Elle a quitté la série après six saisons en raison de se voir offrir un rôle récurrent dans la série en tant qu ‘«amie de la série». Elle vit maintenant dans sa ville natale du Nevada avec sa famille et exploite The Little Kernel – une société de pop-corn qui procède à une organisation dédiée à l’autisme.

Kathy Wakile

Wakile s’est jointe à la saison 3, avec sa sœur Rosie qui était une «amie de la série». Ce sont les cousines de Teresa Giudice. Ils ont essayé et échoué plusieurs fois pour reconstruire leurs relations avec les Giudices. Giudice a choisi de rester éloignée après avoir senti que sa famille avait rejoint la série derrière son dos.

Kathy Wakile 2019 | JP Yim / . pour Goldbelly

Wakile s’est concentrée sur l’éducation de sa famille et le démarrage de son entreprise de desserts. Elle a lancé plusieurs entreprises au cours de son émission, notamment un kit de cannoli et un livre de cuisine, Indulge: Delicious Little Desserts That Keep Life Real Sweet. Elle a quitté l’émission après la saison cinq, mais est revenue en tant qu ‘«amie» pour les saisons six et sept. En 2017, elle a ouvert une pizzeria avec son mari. Elle reste éloignée des Giudices et sa relation autrefois étroite avec la belle-sœur de Teresa, Melissa, est désormais également inexistante.

Siggy Flicker

Kathy Wakile | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Flicker est apparu dans l’émission pour les saisons sept et huit et était connu pour pleurer au bon moment. Elle a quitté la série après s’être affrontée à la nouvelle venue Margaret Josephs et a blâmé le montage sur la raison de son départ. Juive pieuse, elle s’est concentrée sur la philanthropie en travaillant avec des organisations juives, notamment le Congrès juif mondial et Stand With Us.

Amber Marchese

Marchese s’est jointe à la saison six et a rapidement apporté le drame grâce à son mari odieux Jim. Elle était une survivante du cancer du sein qui a utilisé le spectacle pour défendre la santé. Après avoir quitté la série, elle a annoncé en 2015 son retour du cancer du sein – et en 2016, elle a révélé un diagnostic de maladie de Lyme.

Amber Marchese 2016 | Jamie McCarthy / . pour WE tv

Elle et Jim ont participé au Wedding Boot Camp de la série de téléréalité WeTV en 2016 et ont été impliqués dans un incident faisant la une des journaux sur Virgin Airlines. Les Marchese ont fait la une des journaux à l’été 2019 après que leur fils a affirmé qu’ils ne le soutenaient pas financièrement en raison de son identité de LGBT +. Ils ont nié les allégations.

Teresa Aprea et Nicole Napolitano

Teresa Aprea et Nicole Napolitano 2014 | Nomi Ellenson / WireImage

Les soeurs jumelles Nicole Napolitano Teresa Aprea ont rejoint le spectacle dans la saison six, mais n’ont duré qu’une saison. Ils détestaient le mari d’Amber Marchese, Jim. Nicole sortait ensemble et cherchait à épouser son petit ami de près de deux ans, tandis que Teresa était mariée à son ancien mari et profitait de leur nouvelle vie ensemble. Ils avaient une longue amitié avec Marchese qui a pris fin à la suite d’une allégation lancée par Victoria Gotti selon laquelle leur mère avait causé le premier divorce de Teresa et de son mari en ayant une liaison avec lui. Teresa et Giudice se sont disputés à propos de la répétition de la rumeur par Guidice. Nicole et Teresa ont ensuite animé un podcast, Girls in Heels.