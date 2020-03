Rhys Darby fait le point sur nous sommes des loups

EXCLUSIF: Rhys Darby propose une mise à jour sur We’re Wolves

Cela fait six ans que la comédie d’horreur indie acclamée de Taika Waititi Ce que nous faisons dans l’ombre a frappé le grand écran et a fait découvrir au monde des monstres néo-zélandais, et les discussions languissent depuis des années sur une éventuelle spin-off centrée sur la meute de loups-garous de Rhys Darby intitulée Loups-garous. Tout en discutant avec ComingSoon.net, Darby nous a donné une brève et décevante mise à jour sur le suivi tant attendu.

En discutant avec la star néo-zélandaise de 45 ans pour Jumanji: le niveau suivant, Darby a révélé qu’en raison des co-scénaristes / réalisateurs Waititi (Thor: Amour et tonnerre) et Jemaine Clement (Légion). Le calendrier étant chargé, le projet a été indéfiniment abandonné, mais il n’a pas renoncé à cette possibilité.

J’envoie un texto à Taika comme une ou deux fois par an en demandant: “Que se passe-t-il avec Loups-garous? Quand le faisons-nous? “Malheureusement, ils sont tous les deux très occupés, donc il n’y a pas eu de véritable mouvement sur le film.

Waititi a été occupé à élaborer la satire oscarisée Jojo Rabbit, Thor: Amour et tonnerre et la prochaine dramatique biopic sportive Prochain but gagné avec Michael Fassbender (Phénix sombre), Elisabeth Moss (L’homme invisible) et Darby, tandis que Clément a été occupé à écrire l’adaptation de la série de Ombres sur FX, avec Vol des Conchords«Paul Simms agissant en tant que showrunner et mettant en vedette dans le long Avatar séquelles.

Les deux ont repris leurs rôles au cinéma aux côtés de Jonathan Brugh pour la série FX, mais Darby a expliqué qu’étant donné que la maison de son groupe était basée en Nouvelle-Zélande, il ne le voyait pas reprendre son rôle d’Anton, mais a proposé que si Clement trouvait un moyen d’apporter lui à travers l’étang, il serait intéressé à retourner dans le monde des loups-garous.

Ce que nous faisons dans l’ombre est basé sur le film de simulation de vampire du même nom de 2014 qui suit un groupe de vampires (Taika Waititi, Clement, Jonathan Brugh, Ben Fransham) qui vivent ensemble à Wellington, en Nouvelle-Zélande, alors qu’ils traversent les tâches banales de tous les jours la vie et le fait de vivre avec d’autres personnes, ainsi que de faire venir un vampire (Cori Gonzalez-Macuer) que vient de tourner le groupe.

La série est écrite et exécutée par Waititi et Clement. Il met en vedette Matt Berry (La foule informatique), Kayvan Novak (Early Man), Natasia Demetriou (Amis de l’année) et Harvey Guillen (Les magiciens).

La saison 2 présentera également Guerres des étoiles l’ancien diplômé Mark Hamill, qui est le dernier grand nom qui devrait faire son apparition dans la série avec la première saison mettant en vedette des guest-stars qui comprenaient Dave Bautista, Evan Rachel Wood, Danny Trejo, Wesley Snipes, Paul Rubens et Tilda Swinton, qui ont tous joué des rôles de vampire.

Le film a reçu des critiques élogieuses de la critique à sa sortie et est rapidement devenu un classique culte international, propulsant Waititi et Clement encore plus sous les projecteurs en tant qu’acteurs, écrivains et réalisateurs. Depuis sa sortie, le film a connu plusieurs développements continus, avec une suite sur le groupe de loups-garous vu dans le film dirigé par Anton (Rhys Darby, Jumanji: Bienvenue dans la jungle) toujours en développement actif, ainsi qu’une série de comédie procédurale basée sur les flics vus dans le film alors qu’ils rencontrent des événements paranormaux autour de Wellington.

La saison 2 de 10 épisodes devrait être diffusée le 15 avril sur FX et le lendemain sur Hulu. La première comprendra les deux premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode chaque semaine suivante.

Jumanji: le niveau suivant est maintenant disponible sur les plates-formes numériques et devrait arriver sur les tablettes 4K UHD, Blu-ray et DVD le 17 mars!