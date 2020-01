Rian Johnson fait le point sur sa prochaine trilogie Star Wars

Le réalisateur de Star Wars: The Last Jedi, Rian Johnson, nous a fait le point sur sa prochaine trilogie Star Wars.

Avant même la sortie de Star Wars: The Last Jedi, les supérieurs de Lucasfilm semblaient prêts à soutenir Rian Johnson et sa vision de Star Wars. Il a été annoncé très tôt que Rian Johnson développerait sa propre trilogie Star Wars après la conclusion de la saga Skywalker. Cependant, l’état actuel de Lucasfilm a laissé beaucoup se demander si les films de Rian Johnson ne verraient jamais le jour.

À l’origine, Disney et Lucasfilm ont annoncé plusieurs nouveaux films Star Wars, dont le premier à être développé par les créateurs de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss et a été dit de se concentrer sur la façon dont les Jedi sont apparus. Le film devait sortir en décembre 2022 avec la sortie des films de Rian Johnson quelque temps après. Les deux, malheureusement, partent en citant des conflits d’horaire et ont laissé beaucoup se demander quelle était la prochaine étape de la saga Star Wars.

À la suite des bouleversements apparemment constants de Lucasfilm, Rian Johnson a constamment dû répondre à des questions sur ses prochains films Star Wars et rassurer les gens sur le fait qu’il y travaillait toujours. Lors d’une récente interview avec Variety, on lui a demandé s’il travaillait toujours sur les films Star Wars. La réponse de Rian Johnson est restée vague quant à leur date de sortie, mais a de nouveau assuré qu’il parlait toujours à Lucasfilm des films:

“Je parle toujours à Lucasfilm mais ils n’ont encore rien annoncé sur leur liste.”

Que pensez-vous tous des derniers commentaires de Rian Johnson? Pensez-vous que ses films Star Wars sont encore en développement? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du dernier film de la saga, Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes vont naître et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker sortira en salles le 19 décembre 2019.

Source: Variété

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC