Rian Johnson pourrait préparer une suite à “Knives Out”

Nous nous remettons à peine de l’énorme gala 77 des Golden Globes 2020 et les nouvelles du septième art donnent déjà de quoi parler. Et en plus de nous donner des surprises – et de casser nos pools avec plusieurs gagnants -, certains de ceux qui ont assisté à la cérémonie ont annoncé quelques projets qu’ils ont sous leur manche, L’un d’eux est le réalisateur Rian Johnson.

Après l’énorme déception qui a frappé de nombreux fans de Star Wars, l’épisode 8, The Last Jedi, qui a laissé Rian Johnson au milieu de vives critiques et l’a même conduit à arrêter sa carrière un instant, deux ans plus tard, je déciderais de continuer à diriger Knives Out, une histoire policière mêlant action, humour inhabituel, commentaire sociopolitique et surtout, avait un casting de premier ordre, dirigé par Ana de Armas, Daniel Craig –Qui ont été nominés pour le Golden Globe–, Chris Evans, Toni Colette, Jamie Lee Curtis et beaucoup plus.

Lors de la fête qui s’est réunie avant la cérémonie dirigée par le controversé Ricky Gervais, le réalisateur du film tout en étant flatté par toutes les nominations qu’il a reçues, a confirmé qu’il travaillait sur une suite de ce complot. Selon The Hollywood Reporter, Johnson a déclaré qu’il avait déjà une idée claire de la façon de continuer, et tout se concentrera sur le détective sudiste Benoit Blanc.

Le producteur Ram Bergman ajouté que Daniel Craig, qui a remporté un Golden Globe pour ce même rôle, est prêt à répéter le personnage. “Daniel s’est beaucoup amusé à le faire et veut en faire plus”, a déclaré Berman – voyons si la même chose se produit qu’avec 007, dont il ne veut rien savoir, jiar jiar jiar.

Dans le monde entier, Knives Out a connu un énorme succès au box-office, car il a coûté 40 millions de dollars et empoché le montant négligeable de 247. 5 millions de plus. Comme si cela ne suffisait pas et d’ailleurs, Rian Johnson a réussi à se débarrasser du grand cauchemar qui était pour lui Star Wars: The Last Jedi et continuer à filmer des films qui tombent amoureux du public.

N’oubliez pas que ont encore la chance de voir Knives Out dans quelques chambres du pays, et si vous ne savez pas ce que c’est, nous quittons la bande-annonce car ce sera sûrement l’un des films qui jouera dans la saison des prix 2020: