Ric Flair stimule les fans des Lakers avec Electric LeBron James Intro

Ric Flair a fait vibrer le Staples Center avec ses présentations de joueurs des Los Angeles Lakers.



Ric Flair était l’un des lutteurs les plus divertissants de sa génération et à ce jour, il est toujours électrique quand il prononce un discours. Son slogan “woo” signature continue d’être son trait distinctif et peu importe son âge, les fans l’adorent toujours. Hier, Flair a eu 71 ans et il a fêté son anniversaire avec style en assistant au match des Los Angeles Lakers contre les New Orleans Pelicans. En fait, avant le match, Flair a pu faire les présentations des joueurs, qui étaient pour le moins scintillantes.

Dans le clip ci-dessous, Flair peut être vu présentant LeBron James et hurlant “woo” pour le plus grand plaisir de la foule des Lakers. Alors que les joueurs semblaient assez indifférents, au moins un était excité par la présence de Flair. Bien sûr, nous parlons de Kentavious Caldwell-Pope qui pourrait être vu crier “woo” en arrière-plan.

Flair a eu droit à un match assez phénoménal alors que LeBron James a marqué 40 points dans une victoire de 118-109. Pendant ce temps, la recrue Zion Williamson des Pélicans a marqué 29 de ses propres. Dans l’ensemble, ce fut l’un des matchs les plus convaincants de l’année et avec les éliminatoires à l’horizon, les Lakers continuent de ressembler à de vrais prétendants.

Peut-être verrons-nous Flair à encore plus de matchs des Lakers à l’avenir, surtout s’ils vont loin dans les séries éliminatoires.

.