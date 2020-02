Ricardo Montaner, sa fille Evaluna épouse le chanteur Camilo | Instagram

Le jeune Chanteur colombien Camilo, 25 ans, s’est marié Évaluer Montaner Fille du célèbre chanteur Ricardo Montaner lors d’une cérémonie à Miami, en Floride.

Camilo Echeverry Correa mieux connu simplement comme Camilo vient de Medellin, Colombie Il est né le 16 mars 1994.

Pendant longtemps, j’ai eu une relation avec Évaluer à qui il se vantait continuellement dans ses réseaux sociaux, et provoquait l’envie d’autres femmes comme il le disait lui-même, qu’il était préférable de provoquer la jalousie d’autres femmes envers sa petite amie afin que sa petite amie se sente jalouse des autres femmes.

Cela peut vous intéresser: Thalia lancera une palette d’ombres, ce sera une édition limitée

Il partageait constamment l’amour qu’il ressentait pour la fille unique de Ricardo Montaner ainsi que Evaluna l’interprète de “Laisse-moi pleurer” Il a trois autres enfants mais ce sont des garçons, donc la belle Evaluna était la princesse de la maison.

Le jeune couple s’est fiancé l’année dernière, donc leur mariage n’était pas quelque chose d’inattendu, mais l’excitation de les voir déjà ensemble avec le titre de famille Il est tout aussi excitant que si cela avait été quelque chose de surprenant.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

“Camilo et Evaluna. Un être. 02.08.2020”, a partagé la toute nouvelle épouse et Camilo a écrit sur sa photo: “Camilo et Evaluna. Pour toujours. La tribu est complète!”.

Les sept millions trois cent mille adeptes de Buck Ils ont partagé l’excitation de les voir officiellement ensemble, déjà en mariage.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“Depuis que je suis petit, j’ai dit à tout le monde que je voulais me marier à 21 ans et ils ont répondu que quand j’aurais atteint cet âge, j’allais réaliser que le mariage n’allait plus être si important. Et notez que ce n’était pas comme ça. À 21 ans J’étais déjà fiancé à Cami. ”

Je pense que mes parents sont un tel exemple d’amour si grand dans ma vie que je ne veux pas moins que ça “, a expliqué Evaluna Bonjour le magazine après avoir appris la nouvelle de son engagement envers Camilo.

Lire aussi: Miley Cyrus et Liam Hemsworth s’affrontent à la fête

.