Ricardo Puig, commentateur ESPN souffre d’une situation douloureuse lors du Home Office

Riardo Puig, commentateur d’ESPN, souffre d’une situation désastreuse lors du Home Office | INSTAGRAM

La fermeture due au coronavirus a contraint de nombreuses personnes à continuer de travailler à domicile, en faisant du «bureau à domicile». Et cela a été fait hier par une animatrice de la chaîne sportive ESPN, qui a diffusé son programme depuis son domicile, jusqu’à ce qu’un petit détail le fasse tendre sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Hier soir, 30 mars, Futbol Picante a diffusé avec ses commentateurs de chez lui, cependant à Ricardo Puig, cela ne s’est pas très bien passé avec la question de rester chez soi.

Puig, avec Daid Faitelson, Mauricio Pedroza et Hérculez Gómez, a porté le programme sportif sans aucun problème, cependant, d’un moment à l’autre, sans avertissement, Ricardo a laissé tomber la caméra avec laquelle il transmettait, et il de remarquer que le commentateur filme en sous-vêtements. Et c’est que bien que cela soit généralement courant lorsque les gens travaillent à domicile, cela ne passe pas inaperçu lorsque des milliers de personnes vous regardent.

Vous pourriez également être intéressé: Coronavirus un coup mortel pour l’industrie cinématographique mexicaine, ils indiquent ne résistera pas

Bien sûr, sa réaction a été immédiate et il a placé la caméra dans sa position d’origine, bien que pendant quelques secondes il ait réussi à montrer le confort dans lequel il était resté. Pour cette raison, Ricardo Puig est devenu une tendance et l’objet de blagues, de ridicules et de centaines de commentaires.

Mais pourquoi nous vous le disons, mieux vaut regarder la vidéo ici:

Alors que Puig apparaissait encadré dans la transmission, vêtu d’une chemise comme ses compagnons, son appareil photo s’est déplacé vers le bas et a montré qu’il ne portait pas de pantalon, une action qui a provoqué d’innombrables rires, créant un moment très amusant parmi les participants. de l’enregistrement. Le tournage du programme s’est poursuivi normalement, mais la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Lire aussi: Televisa arrête ses enregistrements en raison de la crise provoquée par le coronavirus

Et comme prévu, de nombreuses personnes en ont fait des commentaires à partir de leurs comptes Twitter. Sans doute, beaucoup ont été identifiés avec le commentateur sportif, qu’ils considèrent déjà comme un héros, pour le fait de décider de diffuser en short.

Dans les années 90, je me sentais représenté par Ramón Ramírez.

Dans les années 2000 par le Bofo Bautista.

Dans les années 2010 par Matías Almeyda.

Aujourd’hui en “mode quarantaine” personne ne me représente mieux que Ricardo Puig … pic.twitter.com/p9uuTZH9yM

– Sergent Chiva (@ChivaSargento)

31 mars 2020

Et il ne manquait pas, comme toujours, des mèmes autour du moment drôle diffusés sur ESPN.

Peu à peu, ESPN a été chargé de revenir avec des émissions en direct et l’a fait avec l’aide de la technologie, car ses commentateurs diffusent depuis leur propre domicile.

Il ne fait aucun doute que cette fermeture due au coronavirus ou au Covid-19, malgré toutes les complications et difficultés, a également laissé des moments de plaisir et c’est l’un d’entre eux. Salutations à tous ceux qui font du “home office”, en particulier à ceux qui le font dans le style Ricardo Puig: très confortablement.

.