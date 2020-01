«Rich Kid Of Instagram» aurait fraudé des investisseurs sur des millions

Un négociant britannique en devises de 20 ans aurait dupé plus d’un millier d’investisseurs sur des millions.



Un jeune homme du nom de Gurvin Singh est accusé d’avoir escroqué des millions de dollars à 1250 personnes après avoir convaincu sa suite que lui et son équipe de “ commerçants affiliés ” connus sous le nom de GS3 Trades utiliseraient leurs fonds d’investissement dans un système d’échange de devises.

Les preuves recueillies par Metro indiquent que Singh a utilisé la plate-forme de négociation Infinox afin de rassembler les fonds de milliers d’investisseurs dans l’espoir de générer des revenus supplémentaires. Le résident de Plymouth, en Angleterre, a convaincu les investisseurs pleins d’espoir que leurs fonds seraient conservés dans un coffre-fort électronique sécurisé basé au Royaume-Uni et où ils auraient accès à retirer leur argent à tout moment.

Initialement, les participants ont vu une augmentation de leurs investissements, mais entre les mois d’août 2019 et décembre 2019, la clientèle de Singh a perdu un total fou de 3865000 £ (plus de 5 millions de dollars). La veille de Noël 2019, le groupe d’investissement a été informé que le fonds serait fermé jusqu’en mars en raison de “ vents contraires liés au Brexit ”. Depuis lors, aucun des participants au système d’échange de Singh n’a entendu parler de l’escroc présumé.

Le joueur de 20 ans a initialement fait la une des journaux l’année dernière lorsqu’il a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait censément (£) 200 livres sterling (environ 261 $) en 100 000 £ (environ 130 000 $). Après avoir modifié sa collection de voitures de luxe et ses articles sur son compte Instagram, Singh a gagné le surnom en ligne de «Rich Kid of Instagram». Le jeune bruyant a finalement recueilli plus de 170 000 personnes sur IG et il a commencé à recevoir des messages de clients du monde entier à la recherche de conseils d’investissement.

Selon Metro, l’argent s’est retrouvé en possession d’un courtier des Caraïbes dans un compte irrécupérable. Les comptes de médias sociaux de Singh affiliés à son équipe marketing ont été supprimés de force dans le cadre d’une enquête florissante. Les autorités britanniques examinent actuellement le cas de ce qui pourrait prendre le gâteau pour l’arnaque de l’année jusqu’à présent. L’arnaque à l’investissement de Gurvin Singh est-elle meilleure que l’arnaque notoire du Fyre Festival d’antan? Découvrez Gurvin Singh flex est une Maserati dorée et une déclaration sur la façon dont il espère devenir médecin à l’avenir dans la vidéo ci-dessous.

.