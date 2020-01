Rich The Kid dit qu’il fait payer 120 000 $ pour une fonctionnalité maintenant

Si vous voulez une fonction Rich The Kid, préparez-vous à payer un sac.



Rich The Kid ne déconne pas en 2020. Le rappeur d’ATL est allé sur son Instagram cette semaine pour informer ses confrères qu’ils vont devoir payer pour un long métrage cette année. En fait, il dit que ça va coûter 120 000 $ à leurs labels et de préférence en liquide aussi s’ils le veulent sur leur chanson.

«L’artiste vous a dit que vous vouliez de mes fonctionnalités pour 120 000 $, apportez de l’argent», a-t-il écrit en laissant un emoji haussant les épaules (voir la capture d’écran ci-dessous).

Maintenant, je suis sûr qu’il y a des situations où il accordera une remise à ses pairs et amis, comme on l’a vu récemment avec lui et NBA Youngboy, mais de toute façon, Rich The Kid semble canaliser son attention cette année.

En plus de NBA Youngboy, Rich The Kid a également été récemment repéré en studio avec des artistes de renom, notamment Diddy, Meek Mill, Future, Fat Joe, Mary J. Blige, Bryson Tiller et plus. L’artiste aurait tous aidé DJ Khaled dans sa prochaine bande originale de Bad Boys 4 Life, qui sort le 17 janvier. Jetez un œil à la photo et à la bande-annonce (ci-dessous).

.